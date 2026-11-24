Kosova po përgatit kalimin në një fazë të re të prokurimit publik, me një platformë të re elektronike dhe ndryshime që pritet të sjellë Ligji i ri për Prokurimin Publik.
Këto zhvillime u diskutuan në takimin ndërinstitucional “Hapat e ardhshëm të Grupit Ndërinstitucional për Prokurimin Publik”, të organizuar nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik (KRPP) në bashkëpunim me SIGMA/OECD.
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Osman Vishaj, kryetar i Bordit të KRPP-së, tha se takimi synon të shqyrtojë përparimin e arritur, të evidentojë sfidat dhe të përcaktojë prioritetet e ardhshme të grupit ndërinstitucional.
Vishaj bëri të ditur se javën e kaluar, me Zyrën e Kryeministrit dhe përkrahjen e projektit të Bashkimit Evropian të zbatuar nga SIGMA, u prezantuan studimi i fizibilitetit, udhërrëfyesi dhe specifikimet për platformën e re të prokurimit elektronik.
Sistemi që përdoret aktualisht nisi punën në vitin 2016 dhe, sipas Vishajt, ka kontribuar në rritjen e transparencës dhe zgjerimin e qasjes në tregun e prokurimit publik.
Vishaj tha se platforma e re përfaqëson një hap të rëndësishëm në transformimin digjital të Kosovës. Ai vuri në dukje përmasat e sistemit ekzistues, i cili ka shërbyer si bazë për zhvillimin e mëtejshëm.
“Vëmendjen kryesore e kemi te hapat e radhës së grupit ndërinstitucional për prokurimin publik. Javën e kaluar, në bashkëpunim me Zyrën e Kryeministrit dhe me mbështetjen e projektit të Bashkimit Evropian, të zbatuar nga SIGMA, prezantuam studimin e fizibilitetit, udhërrëfyesin dhe specifikimet për sistemin e ri të prokurimit elektronik në Kosovë. Kjo shënon një etapë të re të transformimit digjital, të mbështetur në një bazë solide. Që prej nisjes së platformës aktuale në vitin 2016, kemi ndërtuar një sistem që ka rritur ndjeshëm transparencën dhe qasjen në tregun publik. Shifrat tregojnë peshën e tij: janë zhvilluar rreth 100 mijë aktivitete prokurimi dhe janë dorëzuar mbi 420 mijë oferta. Gjithashtu, janë lidhur mbi 73 mijë kontrata, me vlerë të përgjithshme mbi 7 miliardë euro. Sistemi përfshin rreth 200 autoritete kontraktuese, rreth 20 mijë operatorë ekonomikë dhe mbi 55 mijë përdorues të regjistruar. Ai administron 8 Terabajt të dhëna APO, ose rreth 7 milionë dokumente zyrtare. Këto ditë po shënojmë edhe dhjetëvjetorin e sistemit të prokurimit”, deklaroi Vishaj.
Një tjetër çështje e trajtuar nga kreu i Bordit të KRPP-së ishte lidhja e plotë mes platformës së prokurimit elektronik dhe sistemit të menaxhimit të financave publike Free Balance. Ai e cilësoi këtë integrim si përparim drejt kontrollit më të mirë financiar.
Sipas Vishajt, ndërlidhja ka prodhuar tashmë rezultate. Analiza e KRPP-së për nëntëmujorin e vitit 2026 tregon se janë nënshkruar rreth 30 deri në 35 për qind më pak kontrata se në periudhën korresponduese të vitit paraprak.
Vishaj shpjegoi se sistemi verifikon automatikisht fondet buxhetore dhe mundëson bllokimin e tyre në Thesar gjatë zhvillimit të procedurës.
“Kemi përmbyllur edhe integrimin e plotë të e-prokurimit me sistemin e menaxhimit të financave publike, të njohur si Free Balance. Kjo nuk është vetëm një ndërhyrje teknike, por një ndryshim thelbësor në administrimin e financave publike. Pavarësisht vështirësive teknike dhe koordinuese, dy sistemet tashmë komunikojnë në kohë reale. Gjatë përgatitjes së procedurës, e-prokurimi kontrollon automatikisht në Free Balance nëse ka mjete buxhetore. Kur procedura publikohet, fondet bllokohen automatikisht në Thesar dhe nuk mund të përdoren për qëllime të tjera derisa aktiviteti të përfundojë. Nëse procedura anulohet përpara lidhjes së kontratës, e-prokurimi e njofton automatikisht Thesarin dhe përcjell të dhënat përkatëse, përfshirë numrin e prokurimit, vlerën e kontratës dhe kontraktorin ose operatorin ekonomik. Synimi është të forcohet disiplina financiare. Integrimi i prokurimit publik me Thesarin ka pasur ndikim të konsiderueshëm. Analiza jonë për nëntëmujorin e këtij viti tregon se janë nënshkruar afër 30 apo 35 për qind më pak kontrata sesa në vitin paraprak, në vitin 2026”, tha Vishaj.
Përfaqësuesi i SIGMA-s, Zoran Blazheviç, u shpreh se Kosova po hyn në një etapë të re të prokurimit publik, e cila kërkon bashkëpunim dhe përgatitje institucionale.
Ai renditi Ligjin e ri për Prokurimin Publik, platformën e re elektronike dhe ciklin e ardhshëm të trajnimeve ndër zhvillimet që do të sjellin ndryshime të rëndësishme për këtë fushë.
“Kosova ka treguar përsosmëri në organizimin e këtij aktiviteti dhe SIGMA e vlerëson lart përkushtimin e saj. OSHP-ja e Kosovës ka dhënë padyshim kontribut që Rrjeti i Prokurimit Publik të Evropës Juglindore të vazhdojë punën. Sot do të bisedojmë për të ardhmen e Grupit Ndërinstitucional të Prokurimit Publik në Kosovë: çfarë synoni të arrini më tej dhe si do të bashkëpunoni për t’i realizuar objektivat? Kosova po kalon tani në një fazë të re të zhvillimit të sistemit të prokurimit publik. Ky proces duhej të ndodhte në vitin 2019, por është shtyrë për më shumë se gjysmë dekade për arsye të ndryshme. Ligji i ri për Prokurimin Publik është përgatitur prej disa vitesh dhe pritet të sjellë ndryshime të rëndësishme. Do të ketë ndryshime të shumta, përfshirë edhe sistemin e ri të prokurimit elektronik. Po ashtu, do të zhvillohet një cikël tjetër trajnimesh. Secila prej këtyre nismave kërkon përgatitje e koordinim ndërinstitucional, si edhe udhëzime të qarta për personat që merren çdo ditë me procedurat e prokurimit. Besoj se sot jeni më të përgatitur për këto zhvillime sesa ishit para 15 vjetësh, në vitin 2009. Keni më shumë përvojë, njohuri dhe kapacitete institucionale, si dhe profesionistë që e kuptojnë sistemin dhe mund t’i dallojnë dobësitë e tij. Tashmë i njihni problemet e procedurave të prokurimit publik, të cilat nuk i njihnit para dhjetë vjetësh”, theksoi Blazheviç.
Si shembull, ai përmendi Rumaninë, ku një grup i ngjashëm ndërinstitucional funksionon prej gati një dekade dhe ka ndihmuar në zgjidhjen e disa problemeve të sistemit kombëtar të prokurimit publik.
“Edhe Rumania ka një strukturë të ngjashme, një grup ndërinstitucional të prokurimit publik që vepron prej gati dhjetë vjetësh. Sistemi kombëtar rumun përballet me disa çështje dhe ky grup ka kontribuar në zgjidhjen e një pjese të tyre”, tha ai.