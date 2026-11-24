Kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, zhvilloi një takim me ambasadoren Vaiani Gaidatzi, shefen e re të Zyrës Ndërlidhëse të Greqisë në Kosovë.
Në një postim në Facebook, Haxhiu njoftoi se biseda u përqendrua te raportet mes Kosovës dhe Greqisë, hapësirat për të zgjeruar bashkëpunimin dhe forcimi i kontakteve mes parlamenteve të të dyja vendeve.
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Diskutimet trajtuan gjithashtu perspektivën evropiane të Kosovës, sidomos përpara presidencës greke të Këshillit të Bashkimit Evropian, e cila do të mbahet në gjysmën e dytë të vitit 2027.
Haxhiu çmoi përkrahjen greke për perspektivën evropiane të rajonit dhe vuri në dukje rëndësinë e avancimit të aplikimit të Kosovës për anëtarësim në Bashkimin Evropian.
Ajo i uroi mirëseardhje ambasadores Gaidatzi dhe suksese në angazhimin e saj të ri.