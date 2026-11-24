Barcelona ka rritur vëmendjen ndaj Gustavo Varelës, sulmuesit portugez të Monzas, i cili këtë sezon është shfaqur si një ndër talentet më të spikatura të Serie A.
Rendimenti i lartë dhe paraqitjet e tij në fushë kanë zgjuar interesin e disa prej klubeve më të mëdha të Evropës, mes tyre edhe klubit katalanas.
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Varela, i lindur në vitin 2005, ka lënë gjurmë në elitën e futbollit italian falë instinktit të tij për të gjetur rrjetën.
Skautët e Barcelonës ndoqën nga afër përballjen Monza–Fiorentina, ku portugezi shënoi dy herë dhe tregoi sërish potencialin e tij, raportoi Sky Sport Italia.
Goli i tij i dytë ra në sy veçanërisht: Varela e dërgoi topin në rrjetë me thembër, duke dëshmuar teknikë, qetësi para portës dhe vetëbesim në lojë.
Pas këtyre dy realizimeve, ai ka 11 gola në 11 ndeshje të Serie A. Në të gjitha garat këtë sezon, bilanci i tij është 13 gola në 12 paraqitje.
Në kampionatin italian, vetëm Donyell Malen ka një mesatare më të lartë golash.