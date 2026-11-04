Pas suksesit të demokratëve në zgjedhjet e mesit të mandatit, Obama: Amerikanët kërkojnë bashkim, jo përçarje

Pas suksesit të demokratëve në zgjedhjet e mesit të mandatit, Obama: Amerikanët kërkojnë bashkim, jo përçarje

Pas shpalljes së rezultateve të zgjedhjeve të mesit të mandatit në SHBA, ish-presidenti Barack Obama tha se amerikanët presin një politikë që i afron njerëzit dhe udhëheqës që u japin zgjidhje konkrete problemeve të tyre.

Obama vlerësoi kandidatët demokratë për rezultatet e rëndësishme të arritura në zona të ndryshme të vendit, edhe në ato që më parë shiheshin si të vështira për t’u fituar. Sipas tij, kandidatët vinin nga prejardhje të ndryshme dhe kishin bindje të ndryshme politike, por ndanin përkushtimin ndaj shërbimit publik dhe vendosjes së interesave të qytetarëve në plan të parë.

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Ai e cilësoi rezultatin si një mesazh të qartë nga populli amerikan: qytetarët duan drejtues që trajtojnë sfidat e tyre me zgjidhje konkrete, në vend të një politike që i ndan.

Duke folur për periudhën në vijim, Obama tha se, gjatë dy viteve që i kanë mbetur në detyrë administratës aktuale, demokratët duhet të angazhohen për të sjellë ndryshime aty ku munden, për të penguar dëme të tjera dhe për të përgatitur të ardhmen.

Në mbyllje, ish-presidenti falënderoi mijëra zyrtarë zgjedhorë dhe vullnetarë nga të dyja partitë. Ai vlerësoi kontributin e tyre për zhvillimin pa probleme të zgjedhjeve, duke e quajtur këtë një nga detyrat më të rëndësishme të demokracisë amerikane.


Shtuar 4.11.2026 08:54

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