Tifozët e Djurgardenit reaguan me festë, pasi një futbollist i skuadrës së tyre humbi penalltinë dhe ekipi pësoi disfatë, në një episod të pazakontë të dielën.
Takimi me Sirius u luajt në Uppsala, në kuadër të javës së 29-të të Allsvenskanit, kampionatit elitar suedez. Ishte xhiroja parafundit e sezonit dhe ndeshja kishte peshë në garën për titull.
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Para përballjes, Sirius kishte të njëjtin numër pikësh me Hammarbyn, që të hënën do të ndeshet me Goteborgun. Djurgardeni, ndërkaq, gjendet në pozitën e tretë dhe ruan mundësi të mira për të siguruar pjesëmarrjen në garat evropiane, por nuk pretendon titullin.
Pavarësisht kësaj, mbështetësit e Djurgardenit shpresonin që skuadra e tyre të humbiste, pasi Sirius po lufton për kampionatin me Hammarbyn, rivalin e përbetuar të klubit të tyre.
Të dyja skuadrat e Stokholmit përdorin të njëjtin stadium, por kjo nuk e ka ulur armiqësinë mes tifozerive.
Rivaliteti u bë i dukshëm në minutën e 11-të, kur Djurgardeni fitoi një penallti. Kristian Lien, golashënuesi kryesor i kampionatit së bashku me një tjetër futbollist, mund t’i jepte epërsinë ekipit mysafir, por nuk arriti ta shënonte.
Me borën që vështirësonte kushtet dhe rrezikonte ndërprerjen e ndeshjes, 25-vjeçari e çoi topin jashtë kuadratit. Tifozët mysafirë të vendosur pas portës e pritën gabimin me brohoritje dhe festime.
Lien mohoi prerazi se e kishte humbur penalltinë me qëllim.
Mbështetësit e Djurgardenit festuan sikur ekipi i tyre të kishte shënuar, duke treguar se dëshira për t’i parë rivalët e Hammarbyt të humbnin pikë ishte më e fortë se ajo për fitoren e skuadrës së vet.