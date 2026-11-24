Jose Mourinho dëshiron të afrojë një mesfushor dhe Real Madridi e ka vendosur Felix Nmechan e Borussia Dortmundit mes objektivave kryesorë për të përforcuar këtë repart në afatin e ardhshëm të janarit.
Sipas Fussball News, klubi madrilen ka rifilluar të ndjekë Nmechan pasi negociatat e Liverpoolit për rinovimin e kontratës së Alexis Mac Allister kanë përparuar. Në planet taktike për sezonin e ardhshëm parashikohet gjithashtu që Federico Valverde të zhvendoset në krahun e djathtë të mbrojtjes.
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Në Valdebebas vlerësojnë se, edhe pse Aurelien Tchouameni do të vazhdojë të jetë pjesë e skuadrës, mesfusha ka nevojë për një lojtar qendror që ndërthur forcën fizike, kontrollin e topit dhe aftësinë për të avancuar drejt zonës, duke përforcuar pozicionin e dyfishtë.
Paraqitjet e shkëlqyera të Nmechas gjatë vjeshtës përputhen me këtë profil. Mes tyre është edhe goli i tij i fundit vendimtar në fitoren në kampionat ndaj Borussia Mönchengladbach. Forma e tij ka tërhequr tashmë interes nga Anglia: Manchester United, Manchester City, Liverpool dhe Newcastle United pritet të jenë rivalë të fortë të Real Madridit.
Pengesa tjetër për madrilenët është qëndrimi i drejtuesve të Borussia Dortmundit. Nmecha ka kontratë në Signal Iduna Park deri në qershor 2030 dhe është bërë një lojtar i pazëvendësueshëm për trajnerin Niko Kovac. Klubi gjerman kundërshton largimin e tij gjatë afatit dimëror dhe kërkon të paktën 100 milionë euro për të hapur bisedimet në janar.
Kjo shumë do të ndryshojë në qershor 2027, kur hyn në fuqi klauzola e lirimit prej 80 milionë eurosh. Real Madridi e sheh atë moment si mundësinë për të ndërmarrë përpjekjen përfundimtare për transferimin e Nmechas, pa u varur nga gatishmëria e Dortmundit për të negociuar.