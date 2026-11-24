Ish-anësori i Borussia Dortmundit dhe futbollisti i kombëtares turke, Emre Mor, ka vendosur të largohet përkohësisht nga futbolli profesionist. Lojtari është 29 vjeç.
NEC Nijmegen bëri të ditur të hënën se marrëveshja me Morin përfundon menjëherë. Kontrata, e nënshkruar verën e kaluar dhe e parashikuar të zgjaste deri në vitin 2028, u ndërpre me dakordësinë e të dyja palëve për shkak të problemeve shëndetësore të futbollistit.
Të lidhura
None found
Në një postim në Instagram, ku ndiqet nga 3.4 milionë persona, Mor kujtoi se që fëmijë kishte synuar të bëhej profesionist dhe se përmbushja e kësaj dëshire kishte qenë gjithçka për të.
“Ndonjëherë jeta të detyron të marrësh vendime për të cilat zemra jote ende nuk është gati. Pas vitesh të tëra me probleme shëndetësore, kam marrë vendimin e vështirë që, për momentin, të tërhiqem nga futbolli profesionist.”
“Zemra ime ende dëshiron të luajë, por trupi më thotë se tani i duhet diçka tjetër. Është e dhimbshme të largohesh nga diçka që e ke dashur gjithë jetën. Megjithatë, tani duhet të vendos mirëqenien time në radhë të parë”, u shpreh Mor.
Futbollisti tha se nuk e di se çfarë do t’i sjellë e ardhmja, por shpreson të rikthehet në fushë. “Kjo nuk është lamtumira që kisha përfytyruar. Shpresoj që të mos jetë aspak lamtumirë”, përfundoi ai.
Mor iu bashkua NEC Nijmegen verën e kaluar si lojtar i lirë, pas largimit nga Fenerbahçe, me synimin për të ringjallur karrierën. Ai firmosi për dy vjet, por në ekipin holandez zhvilloi vetëm shtatë ndeshje zyrtare, ku shënoi një gol dhe dha një asistim.
Paraqitjen e tij të fundit e bëri më 12 shtator, në humbjen 0-3 kundër SC Cambuur. Që prej asaj ndeshjeje nuk është aktivizuar. Trajneri i NEC-it, Dick Schreuder, kishte folur më herët për vështirësitë fizike të lojtarit, ndërsa shkaku i saktë shëndetësor i tërheqjes nuk është bërë publik.
Karriera e Morit nisi mes pritshmërive të mëdha. Në vitin 2016, kur ishte 18 vjeç, Borussia Dortmund e bleu nga klubi danez Nordsjaelland për rreth dhjetë milionë euro. Aftësitë teknike dhe driblimet e tij i dhanë nofkën “Messi turk”.
Në sezonin e vetëm me Dortmundin, ai luajti 19 ndeshje zyrtare dhe realizoi një gol. Verën e vitit 2017 kaloi te Celta Vigo e Spanjës, në një transferim me vlerë rreth 13 milionë euro.
Më pas, Mor luajti për Galatasaray, Olympiakos, Fatih Karagumruk dhe Fenerbahçe, por nuk arriti ta përmbushte potencialin në asnjërin prej këtyre klubeve.