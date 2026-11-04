Komandanti i Emergjencave Civile del në terren, shton shpresat për fatin e 69-vjeçarit: Ka gjasa të gjendet i gjallë

Komandanti i Emergjencave Civile del në terren, shton shpresat për fatin e 69-vjeçarit: Ka gjasa të gjendet i gjallë

Kërkimet për 69-vjeçarin, Hamit Ibro janë duke vazhduar nën rrënojat e pallatit të shkatërruar nga shpërthimi që ndodhi ditën e sotme në qytetin e Elbasanit.

Sipas Top Channel, mësohet se në terren ka mbërritur Komandanti i Bazës së Mbështetjes dhe Emergjencave Civile, Kolonel Hajdar Gurra, i cili shpreh se nga kamerat termike që janë përdorur gjatë kërkimeve, gjasat janë që Ibro mund të gjendet i gjallë.

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Gurra shton se në terren janë janë dy ekipe kërkim shpëtimi, 16 persona me të gjitha mjetet e nevojshme, ndërsa thekson se Operacioni paraqet rrezikshmëri shumë të lartë pasi godina është tërësisht e shkatërruar.

“Në terren janë dy ekipe kërkim shpëtimi, 16 persona me të gjitha mjetet e nevojshme.

Operacioni paraqet rrezikshmëri shumë të lartë pasi godina është tërësisht e shkatërruar.

Do të vijojmë kërkimet deri në fund duke ruajtur të gjithë parametrat e sigurisë për punonjësit tanë.

Nga kamerat termike që kemi përdorur, ka shumë pak gjasa që 69 vjeçari Hamit Ibro të gjendet i gjallë.

Jemi duke kërkuar në pjesën e godinës ku sipas informacioneve të familjarëve dhe strukturave vendore, mendohet të ketë qenë personi”, shprehet Gurra.

Kujtojmë se ditën e sotme qyteti i Elbasanit u përballë me një fatkeqësi, ku një pallat shpërtheu nga flakët. Deri më tani është konfirmuar vetëm një viktimë 83-vjeçare, me emrin Hatixhe Berisha, ndërsa 10 persona kanë mbetur të asfiksuar, mes tyre fëmijë.

Ngjarja ka ndodhur në lagjen “Beqir Dardha”, e njohur ndryshe edhe si lagjja e Kinezëve, ndërkohë që paraprakisht dyshohet se shpërthimi ka ardhur si pasojë e rrjedhjes së gazit në një nga apartamentet.


Shtuar 4.11.2026 23:06

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