Ish-deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Xhavit Haliti, ka deklaruar se vendimi i partisë për të hequr dorë nga Ligji për Dhomat e Specializuara mund të jetë ndikuar nga qëndrimet e vendeve mike të Kosovës.
Gjatë një interviste në emisionin “Debat Plus” të TV Dukagjinit, Haliti tha se beson që një pjesë e madhe e deputetëve të grupit parlamentar kanë zhvilluar takime joformale me përfaqësues të shteteve mike, prej të cilëve kanë marrë mesazhe lidhur me këtë çështje.
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“Mesazhet përmes kafes këta i dinë fare i kanë marrë”, u shpreh ai, duke nënvizuar se, sipas tij, ky ka qenë shkaku që ligji u tërhoq.
Haliti sqaroi se do ta votonte nismën vetëm nëse Kosova do të kishte mjete konkrete për t’i detyruar Dhomat e Specializuara të zbatonin dispozitat e saj. Në një rrethanë të tillë, ai tha se do të merrte mbështetjen edhe të PDK-së.
Fillimisht, PDK-ja i kishte kërkuar presidentes Justina Shiroka-Pula që ta kthente në Kuvend ligjin e miratuar në tetor, me qëllim plotësimin e tij. Pas një marrëveshjeje me kryeministrin Albin Kurti, palët arritën më vonë dakordësi për hartimin e një nisme të re ligjore.
U.d. kryetarja e PDK-së, Vlora Çitaku, ka thënë se projektligji i ri do të përfshijë qëndrimet e kësaj partie, si dhe rekomandimet e ekspertëve vendorë dhe ndërkombëtarë. Ndërkohë, Arian Tahiri, shef i Grupit Parlamentar të PDK-së, deklaroi në të njëjtin emision se partia ishte bindur nga ekspertët që po e përcjellin procesin në Hagë, pa iu referuar ndonjë presioni të jashtëm.
Bashkimi Evropian ka kërkuar më herët që të konsultohet në rast se diskutimet për ndryshimin e ligjit do të rinisin. Edhe Mbretëria e Bashkuar i ka rikujtuar Kosovës nevojën për të respektuar drejtësinë ndërkombëtare.
Gjatë së njëjtës dalje televizive, Haliti foli edhe për veprimtarët e LDK-së. Deklaratat e tij u pasuan nga reagime të forta të Vjosa Osmanit, Lumir Abdixhikut dhe deputetëve të tjerë të kësaj partie.