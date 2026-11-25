Kurora e Miss Universe 2026 shkoi për Jennifer Barreto, përfaqësuesen e Porto Rikos, e cila triumfoi në edicionin e 75-të të konkursit ndërkombëtar të bukurisë, të zhvilluar në San Juan.
Barreto, 27 vjeçe, u shpall fituese mes 116 konkurrenteve nga vende dhe territore të ndryshme të botës. Ajo merr titullin nga meksikania Fátima Bosch, e cila fitoi konkursin në vitin 2025.
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Ky triumf përbën një ngjarje të veçantë në historinë e Miss Universe, pasi Jennifer Barreto është gruaja e parë nënë që fiton këtë titull. Me këtë sukses, ajo bëhet edhe përfaqësuesja e gjashtë e Porto Rikos që kurorëzohet Miss Universe.
Jennifer Barreto ka lindur në Mayagüez të Porto Rikos. Ajo ka studiuar psikologji dhe ka përfunduar dy programe masteri, përkatësisht në psikologji dhe në punë sociale klinike.
Përpara se të merrte pjesë në konkurs, Barreto ka punuar me familjet e personelit ushtarak amerikan. Në këtë rol, ajo ka ofruar ndihmë për njerëzit e prekur nga dhuna në familje dhe abuzimi ndaj fëmijëve.
Fituesja e Miss Universe 2026 është gjithashtu nënë e një vajze shtatëvjeçare, Penelope.
Pesë finalistët e edicionit të këtij viti ishin Jennifer Barreto nga Porto Riko, fituese e konkursit; Melissa Núñez nga Republika Dominikane, e renditur në vendin e dytë; Clara Vegas Goetz nga Venezuela, në vendin e tretë; Bea Millan-Windorski nga Filipinet, në vendin e katërt; dhe Georgia Waddington nga Zelanda e Re, në vendin e pestë.
Gjatë finales, vajzat iu përgjigjën pyetjeve që lidheshin me lidershipin dhe sfidat globale. Barreto u përqendrua në rolin e empatisë për drejtimin e shoqërisë, një përgjigje që u bë pjesë e paraqitjes së saj fituese.
Finalja u mbajt në Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, në San Juan. Organizatorët bënë të ditur se edhe edicioni i ardhshëm i Miss Universe do të zhvillohet në Porto Riko.