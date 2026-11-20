Adhuruesit e formatit “Big Brother VIP Albania” duket se së shpejti do të shohin fillimin e sezonit të gjashtë, pa pasur nevojë të presin më gjatë.
Përmes një komunikimi të fundit, produksioni ka konfirmuar se emisioni do të kthehet në ekran gjatë muajit dhjetor.
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Sakaq, organizatorët nuk kanë zbuluar ende një datë konkrete për startin e spektaklit.
Njoftimi u shpërnda në rrjetin social Instagram, ku u publikua gjithashtu një trailer me figura të njohura nga sezonet e mëparshme, i shoqëruar me një mesazh dedikuar edicionit të ardhshëm.
“Shumë kanë kaluar nga ajo derë. Askush nuk ka dalë i pandryshuar. Disa humbin. Të tjerë fitojnë gjithçka. E gjithë Shqipëria, një lojë! Big Brother VIP, që nga dhjetori!”, shkruhet në postimin e tyre.