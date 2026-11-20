Një imazh i Natalie Harp, e ulur pranë presidentit Donald Trump gjatë samitit të mbajtur në Filipine, po qarkullon gjerësisht në platformat sociale.
35-vjeçarja, e cila mban rolin e asistentes ekzekutive, u pa në sallën e takimit e veshur me një fustan blu elegant, e vendosur pranë disa prej figurave më të rëndësishme të administratës amerikane. Prania e saj në një tryezë ku ishin mbledhur anëtarë të kabinetit dhe këshilltarët kryesorë të presidentit ka ngjallur diskutime mbi rolin dhe peshën që ajo ka fituar në rrethin e ngushtë të Trumpit.
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Harp bënte pjesë në delegacionin amerikan në takimin e së martës në Manila, i organizuar nga presidenti filipinas Ferdinand Marcos Jr. Në të njëjtën tryezë ndodheshin edhe shefi i kabinetit Stephen Miller, zëvendësshefi i kabinetit Dan Scavino, sekretari i Tregtisë Howard Lutnick, sekretari i Thesarit Scott Bessent dhe sekretari i Shtetit Marco Rubio. Përfshirja e një asistenteje ekzekutive në një takim të këtij niveli, mes zyrtarëve më të lartë të administratës, e ka kthyer sërish vëmendjen te pozicioni i saj gjithnjë e më i rëndësishëm në rrethin e ngushtë të presidentit.
Harp iu bashkua stafit të Shtëpisë së Bardhë në janar 2025 dhe që atëherë është parë gjithnjë e më shpesh në krah të Trumpit, duke u vlerësuar si një prej mbështetëseve të tij më besnike. Ajo njihet edhe me nofkën “printerja njerëzore”, sepse zakonisht i përgatit dhe i printon presidentit artikuj nga mediat që e paraqesin atë në dritë pozitive.
Gjithashtu, ajo e ndihmon Trumpin me publikimin e postimeve në Truth Social, platformën e tij, duke u bërë një nga personat që merren me komunikimin e tij të përditshëm.
Sipas New York Times, ndikimi i Harp është reflektuar edhe në mënyrën se si është organizuar puna në Shtëpinë e Bardhë. Asaj i është dhënë një zyrë e re, më afër zyrës së Trumpit sesa ato të shumë këshilltarëve të tjerë. Madje, sipas raportimeve, ajo ka marrë përsipër edhe filtrimin e personave që lejohen ta kontaktojnë Trumpin në celularin e tij. Këto hollësi e kanë rritur interesin për 35-vjeçaren, e cila edhe pse nuk mban një post të lartë politik, duket se ka arritur një akses të veçantë te presidenti amerikan.