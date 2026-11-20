Presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka zhvilluar një takim me ambasadoren e Suedisë në Kosovë, Åsa Pehrson.
Gjatë bisedës, një ndër temat kryesore ishte rruga e Kosovës drejt integrimit evropian.
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Në komunikatën e lëshuar për media, theksohet se Shiroka Pula çmoi veçanërisht kontributin e Agjencisë Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim (SIDA) në fushat e demokracisë, sundimit të ligjit dhe zhvillimit ekonomik.
Ajo vuri në dukje gjithashtu rëndësinë e përkrahjes suedeze për procesin e integrimit evropian si dhe për anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës.
Presidentja ngriti edhe nevojën e bashkëpunimit për fuqizimin e kapaciteteve në përballjen me kërcënimet hibride.
Një çështje tjetër e diskutuar ishte zgjerimi i mundësive për shkëmbime tregtare dhe investime suedeze në Kosovë.