Në Ditën Botërore të Fëmijëve, qindra fëmijë palestinezë të zhvendosur u mblodhën në Shkollën Turke në qytetin e Gazës, duke i bërë thirrje botës që të garantojë të drejtat e tyre për arsim, shëndet dhe siguri.
Tubimi solidarizues u zhvillua në shkollë, ku familjet e zhvendosura janë strehuar në çadrat aty pranë dhe synonte të tërheqë vëmendjen ndaj pasojave të thella humanitare, psikologjike dhe arsimore të luftës së Izraelit ndaj fëmijëve që rriten në enklavë.
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Oborri i shkollës u zbukurua me flamuj palestinezë dhe turq dhe pankarta të Fondacionit Turk Humanitar Relief (IHH), ndërsa fëmijët mbajtën veshje tradicionale palestineze të qëndisura ‘keffiyeh’ dhe uniforma shkollore.
Pjesëmarrësit shfaqën pankarta dhe vizatime në gjuhë të ndryshme, duke shprehur thirrjet e tyre për mbrojtje dhe të drejtën e tyre për arsimim, kujdes shëndetësor, siguri dhe një jetë dinjitoze.
Veprimtaria përfshiu fjalime, këngë dhe performanca në të cilat fëmijët i bënë thirrje botës që të qëndrojë me ta dhe të mos harrojë vuajtjet e tyre.
Nxënësja palestineze Maria Daher, tha se qindra fëmijë ndjekin shkollën turke dhe jetojnë në tenda aty pranë.
“Ne po i dërgojmë mesazh botës për të parë se cilët janë fëmijët e Gazës. Ata janë fëmijë të privuar, fëmijë të urisë, fëmijë që vuajnë nga i ftohti dhe nga gjithçka”, u shpreh ajo.
“Fëmijët e Gazës duan të drejtën e tyre për arsim, shëndet, siguri dhe një jetë dinjitoze”, shtoi Maria.
Nxënësja palestineze më tej vuri në dukje se; “Fëmijët palestinezë kanë të drejtë të jetojnë në siguri dhe liri, dhe fëmijët e Gazës kanë të drejtë të mësojnë, të luajnë dhe të jetojnë të sigurtë”.
“Në Ditën Botërore të Fëmijëve, mos na harroni”, përfundoi ajo. /AA