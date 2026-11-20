Pas një pritjeje 13-vjeçare dhe një sërë vonesash të njëpasnjëshme, dalja në treg e shumëpritur e Grand Theft Auto 6 është kthyer në një nga ngjarjet më të mëdha komerciale që ka parë ndonjëherë industria e argëtimit.
Video-loja e zhvilluar nga Rockstar Games shënoi shifra marramendëse që në ditën e parë, duke vërtetuar pritshmëritë e jashtëzakonshme të miliona fansave në mbarë botën.
Të lidhura
None found
Sipas vlerësimeve paraprake të platformës analitike Sensor Tower, shitjet e GTA 6, duke përfshirë edhe porositë paraprake, kanë tejkaluar 24.5 milionë kopje dhe kanë gjeneruar rreth 2.36 miliardë dollarë të ardhura. Nëse këto shifra konfirmohen, loja do të regjistrojë premierën më të madhe komerciale të dokumentuar ndonjëherë në historinë e argëtimit.
Rockstar Games dhe kompania mëmë Take-Two Interactive ende nuk kanë bërë publike të dhënat zyrtare të shitjeve, por kanë konfirmuar se kërkesa për lojën ka qenë e jashtëzakonshme që nga çasti i lançimit.
Të ardhurat e arritura i afrohen një prej filmave më fitimprurës të vitit
Përmasat e suksesit bëhen edhe më të dukshme kur GTA 6 krahasohet me kinemanë. Filmi Spider-Man: Brand New Day, i renditur ndër sukseset më të mëdha filmike të vitit 2026, ka arkëtuar rreth 2.5 miliardë dollarë gjatë gjithë periudhës së shfaqjes në sallat e kinemasë.
Ndërkaq, video-loja e Rockstar arriti t’i afrohet kësaj shifre që në 24 orët e para, duke përfshirë edhe porositë e bëra para publikimit.
Parashikimet për muajt në vijim janë edhe më ambicioze. Sipas kompanisë kërkimore Niko Partners, të ardhurat totale nga shitjet e GTA 6 mund të kalojnë 3 miliardë dollarë deri në fund të vitit 2026.
Publikimi shkaktoi trafik rekord në internet
Entuziazmi për GTA 6 nuk u pasqyrua vetëm në shitje, por edhe në aktivitetin e miliona lojtarëve anembanë globit. Shumë prej tyre qëndruan zgjuar deri në orët e para të mëngjesit për të nisur aventurën e re, ndërsa disa të tjerë zgjodhën të merrnin pushim nga puna për t’iu përkushtuar lojës.
Në Britani, kompania e telekomunikacionit Virgin Media O2 regjistroi një rekord të ri në transferimin e të dhënave, pasi përdoruesit u përpoqën të shkarkonin ose të instalonin paraprakisht lojën në tastierat e tyre.
GTA 6 ka një madhësi prej rreth 212 GB, çka kërkon një sasi të konsiderueshme të dhënash për instalimin e saj. Trafiku i krijuar nga parainstalimet kishte bërë që kompania të shënonte nivele rekord të përdorimit të rrjetit edhe përpara daljes zyrtare në treg.
Investimi më i madh në historinë e video-lojërave
Pas këtij projekti qëndron një nga investimet më të mëdha të realizuara ndonjëherë në industrinë e video-lojërave. Kostoja e zhvillimit të GTA 6 vlerësohet të ketë kaluar 1 miliard dollarë, duke e bërë atë potencialisht video-lojën më të shtrenjtë të prodhuar deri më tani.
Rockstar Games ka punuar për më shumë se një dekadë për të sjellë pasardhësin e GTA 5, e cila u publikua në vitin 2013 dhe u shndërrua në një prej produkteve më fitimprurëse të argëtimit.
Titulli i ri i çon përdoruesit në Leonida, një shtet imagjinar i frymëzuar nga Florida, ku qendra kryesore e ngjarjeve është Vice City, qyteti i modeluar sipas Miamit.
Historia ndjek dy protagonistë, Lucia dhe partnerin e saj Jason, të cilët përfshihen në një botë kriminale të mbushur me ndjekje, grabitje dhe misione të rrezikshme. Ashtu si në titujt e mëparshëm, loja ndërthur aksionin me satirën sociale, duke trajtuar kulturën amerikane, konsumizmin dhe anën e errët të ëndrrës amerikane.
Vlerësimet e para nga kritikët kanë qenë kryesisht pozitive. Disa recensues e kanë cilësuar GTA 6 si një prej përvojave më mbresëlënëse në historinë e video-lojërave, ndërsa IGN ka vlerësuar veçanërisht cilësinë teknike dhe nivelin e detajeve në botën virtuale.
PlayStation dominon shitjet
Sipas të dhënave të Sensor Tower, rreth 75% e shitjeve të GTA 6 janë realizuar përmes PlayStation 5, ndërsa 25% e mbetur i përkasin konsolave Xbox.
Analistët parashikojnë se suksesi i lojës do të ketë ndikim të drejtpërdrejtë edhe në pjesën tjetër të tregut të video-lojërave. Sensor Tower vlerëson se koha që përdoruesit shpenzojnë në tituj të tjerë me një lojtar mund të bjerë me rreth 10%, pasi vëmendja e tyre do të përqendrohet kryesisht te produkti i ri i Rockstar.
Rockstar ka ende burime të tjera të mëdha të ardhurash
Pavarësisht shifrave mbresëlënëse të debutimit, potenciali financiar i GTA 6 nuk konsiderohet i shteruar. Loja është aktualisht e disponueshme për PlayStation 5 dhe Xbox, ndërsa data e publikimit të versionit për kompjuterët personalë ende nuk është bërë e ditur.
Një tjetër zhvillim i shumëpritur është prezantimi i modalitetit online, i cili do t’u mundësojë lojtarëve të ndërveprojnë me njëri-tjetrin dhe të marrin pjesë në misione përmes internetit.
Modeli i ndjekur me GTA 5 dhe GTA Online tregon se kjo mund të kthehet në një burim të rëndësishëm të ardhurash për kompaninë në vitet e ardhshme. Në versionin e mëparshëm, përdoruesit mund të blinin prona virtuale, makina luksoze dhe përfitime të ndryshme përmes transaksioneve brenda lojës.
Kufizime në Japoni dhe Kinë
Megjithëse suksesi i GTA 6 është global, publikimi i saj është shoqëruar edhe me kufizime në disa tregje. Përmbajtja e lojës, e cila përfshin skena dhune dhe elemente të destinuara për të rritur, ka sjellë ndërhyrje censurimi në Japoni.
Ndërsa në Kinën kontinentale, ashtu si edhe titujt e mëparshëm të serisë, GTA 6 nuk është miratuar për shitje zyrtare.
Megjithatë, këto kufizime nuk duket se kanë ndikuar ndjeshëm në potencialin e saj tregtar. Pas 13 vitesh pritjeje, GTA 6 ka dëshmuar se një video-lojë mund të konkurrojë drejtpërdrejt me prodhimet më të mëdha të Hollivudit, duke e kthyer publikimin e saj në një fenomen që shkon përtej industrisë së lojërave.