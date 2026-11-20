Këngëtarja shqiptare me famë ndërkombëtare, Dua Lipa, ka rrëfyer një kujtim të bukur nga fëmijëria, duke theksuar se shqipja ishte gjuha e saj e parë dhe se pikërisht kjo pyetje dëgjohej shpesh në shtëpinë e saj.
Kur u pyet se cila shprehje shqipe përsëritej më shumë brenda familjes së saj, ajo u përgjigj me buzëqeshje: “Çka ka me hangër?”, duke shpjeguar se bëhej fjalë për pyetjen se çfarë kishte për darkë.
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Ky tregim i shkurtër dhe i ngrohtë na kujton se pavarësisht famës, udhëtimeve dhe suksesit ndërkombëtar, shijet e shtëpisë dhe kujtimet e fëmijërisë mbeten gjithmonë të veçanta.