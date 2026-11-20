Hailey Bieber ka mahnitur të gjithë me daljen e saj më të fundit në New York.
Modelja 29-vjeçare dhe themeluesja e markës Rhode u shfaq mahnitëse me një triko të zezë me dekolte të thellë dhe fund sateni që i përqafonte figurën, ndërsa kalonte një mbrëmje romantike me bashkëshortin Justin Bieber.
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Çifti u kap nga kamerat të mërkurën në mbrëmje jashtë restorantit të njohur Emilio’s Ballato, ku mesa duket po festonin para kohe ditëlindjen e saj të 30-të, e cila bie të dielën.
Hailey kishte zgjedhur një pamje krejtësisht të zezë: një top me kopsa dhe një fjongo sateni në pjesën e gjoksit, fund sateni që nxirrte në pah format e saj, taka të holla me majë, thonj blu që bënin kontrast me veshjen, flokë më të errët se zakonisht dhe një çantë në dorë. Justin ishte veshur me xhaketë lëkure dhe mbante mustaqet e tij karakteristike.
Si gjithmonë, dyshja dukej si yje të vërtetë, të dy me syze dielli edhe pse ishte natë.
Justin u soll si xhentëlmen, duke e ndihmuar Hailey-n të zbriste nga automjeti.
Kjo mbrëmje festive vjen vetëm pak ditë pasi Hailey foli hapur për faktin se pas lindjes së djalit të tyre Jack në vitin 2024, ajo ka vuajtur në heshtje nga çrregullimi disforik premenstrual (PMDD).
Sipas Johns Hopkins Medicine, PMDD është një formë shumë më e rëndë e sindromës premenstruale dhe mund të çojë në mungesë serotonine.
“Të flasësh, për mua personalisht, më bën të ndihem më pak e vetmuar. Kur arrijmë ta njohim njëri-tjetrin dhe të diskutojmë gjërat me të cilat po përballemi, mendoj se e bën të duket më pak si një rrugëtim i izoluar”, u shpreh Hailey.
Themeluesja e Rhode ka bërë të ditur se kompania e saj do të dhurojë 5 milionë dollarë gjatë 3 viteve të ardhshme për Foundation For Women’s Health, një fondacion jofitimprurës që synon të zvogëlojë hendekun në kërkimet mbi shëndetin e grave.
Kjo vjen më shumë se një vit pasi Rhode u ble nga e.l.f. Beauty në një marrëveshje mbresëlënëse prej 1 miliard dollarësh.
Hailey tha se ndihet shumë e përkushtuar ndaj shëndetit të grave, veçanërisht pasi motra e saj më e madhe, Alaia Baldwin, 33 vjeçe, vuan nga sindroma metabolike ovariane.