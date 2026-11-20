Barcelona po vijon kërkimet për një qendërmbrojtës që do të forconte prapavijën, por Lisandro Martinez nuk përkon me profilin që kanë parasysh drejtuesit katalanas.
Mundësia që mbrojtësi argjentinas 28-vjeçar i Manchester United të kalojë te Barcelona në vitin 2027 po zvogëlohet gjithnjë e më shumë.
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Agjenti Pedro Bravo, i ftuar në emisionin El Chiringuito, ka thënë se Deco e ka hedhur poshtë idenë e këtij transferimi, sepse as stafi sportiv dhe as trajneri Hansi Flick nuk janë të bindur për karakteristikat e lojtarit.
Bravo tregoi se ia kishte sugjeruar personalisht Martinezin Decos gjatë një telefonate, por përgjigja e drejtorit sportiv ishte negative. Sipas tij, edhe Flick mban të njëjtin qëndrim. Megjithatë, kjo mbetet vetëm një deklaratë e agjentit, pasi asnjë nga të përfshirët nuk e ka konfirmuar publikisht një refuzim të tillë.
Ajo që e bënte argjentinasin tërheqës për Barcelonën ishte kontrata e tij. Marrëveshja me Manchester United skadon më 30 qershor 2027, ndërsa klubi anglez ka të drejtë ta vazhdojë edhe deri në vitin 2028.
Sipas Transfermarkt, vlera e tij në treg është 45 milionë euro. Nëse kontrata nuk rinovohet, Martinez mund të largohet pa kosto në verën e ardhshme. Për të ka shfaqur interes edhe Atletico Madridi.
Ndërkaq, Deco po shqyrton alternativa të tjera për qendrën e mbrojtjes. Në listën e Barcelonës janë Alessandro Bastoni i Interit dhe Nico Schlotterbeck i Borussia Dortmundit, dy mbrojtës të këmbës së majtë që përshtaten me stilin e lojës së skuadrës katalanase.
Për momentin, Martinez nuk duket se bën pjesë në planet e Barcelonës, edhe pse mund të bëhet i lirë pa shpenzuar për transferim. Fillimisht argjentinasi duhet të qartësojë të ardhmen e tij te Manchester, ndërkohë që klubi katalunas vazhdon të kërkojë përforcime në qendër të mbrojtjes.