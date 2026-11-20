Platforma gjigante e vlerësimit me nota për lojtarët dhe ekipet, “SofaScore”, i ka dhënë Shqipërisë notën mesatare 7.85 në fazën e grupeve të Ligës së Kombeve, duke e renditur të tretën pas Islandës me 8.02 dhe Anglisë me 7.93.
Skuadra e drejtuar nga Rolando Maran, me Ernest Muçin dhe shokët e tij, ka lënë kështu pas në këtë klasifikim edhe Spanjën apo Francën. Megjithatë, ky nuk është një tregues i drejtpërdrejtë, pasi varet nga niveli i kundërshtarëve në grup; njësoj si Islanda në Ligën C, edhe Shqipëria u ndesh me kombëtare nën nivelin e saj.
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Shqipëria e mbylli Grupin 1 në Ligën C të Ligës së Kombeve në vendin e parë, me 15 pikë të grumbulluara nga 18 të mundshme dhe golavarazh 13:3. Në grup, Kombëtarja kishte përballë Finlandën, Bjellorusinë dhe San Marinon.