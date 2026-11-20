Liridona Bunjaku, shqiptarja me origjinë nga Kosova që aktualisht banon në Shtetet e Bashkuara, ka siguruar një vend në çerekfinalet e kompeticionit amerikan “Top Host 2026”. Kjo garë ka për qëllim të evidentojë talente të reja në fushën e radios, podcasteve dhe prezantimit.
Bunjaku, e cila ushtron profesionin e stomatologes, është ndër pjesëmarrëset me prejardhje kosovare në këtë eveniment, ku sipas të dhënave kanë marrë pjesë rreth 20 mijë konkurrentë.
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Nga gjithsej 137.000 pjesëmarrës nga e gjithë bota, Bunjaku është e vetmja shqiptare që ka arritur të kalojë në fazën çerekfinale.
Personi që do të triumfojë në këtë garë do të marrë një çmim prej 25 mijë dollarësh, mundësinë për të prodhuar një podcast me gjashtë episode pranë iHeartRadio, si edhe një paraqitje në emisionin e prezantuesit të mirënjohur amerikan Ryan Seacrest.
Procesi i garës mbështetet në votimin online të publikut; çdo individ ka të drejtë të votojë pa pagesë një herë në 24 orë, ndërkohë që ofrohet edhe opsioni për vota shtesë përmes kontributeve financiare.
Në rast se fiton, Liridona ka ndërmend ta përdorë këtë platformë për të sjellë para publikut amerikan historinë, kulturën dhe vlerat e Kosovës dhe Shqipërisë.
Kompetizioni do të zgjasë deri në dhjetor, kurse shpallja e fituesit pritet të bëhet jo më vonë se data 15 janar 2027.