Mbrëmjen e së enjtes, artisti i mirënjohur shqiptar Kidda zbuloi para publikut krijimin e tij më të fundit muzikor me titull “Akuza”, një projekt që vjen i plotësuar edhe me videoklip.
Kënga mban firmën autoriale të Kiddës, i cili u përkujdes për vargjet, melodinë dhe regjistrimin, ndërsa aspekti i produksionit muzikor iu besua Redy-t. Ky i fundit ka realizuar gjithashtu miksimin dhe masterizimin e këngës.
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Pjesën vizuale e ka marrë përsipër Valon Aziri, i cili e ka drejtuar videoklipin në bashkëpunim me Kiddën, teksa efektet vizuale janë punuar nga Floridvfx.
Në rolin e producentëve ekzekutivë të këtij projekti janë Jetmir Agaj dhe vetë Kidda.
Me “Akuza”, artisti forcon bashkëpunimin me figura të spikatura të fushës muzikore dhe asaj vizuale, duke pasuruar më tej repertorin e tij me një tjetër realizim.
Projekti është bërë i disponueshëm në YouTube, ku publiku tashmë ka mundësi të dëgjojë këngën dhe të shikojë videoklipin e plotë.