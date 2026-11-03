Fitimi dhe Egzoni menduan t’i ndalnin videot pas humbjes së Laurentit, nëna e tij u dha zemër të vazhdonin

Fitimi rrëfeu se ai dhe Egzon Sahiti kishin vendosur të hiqnin dorë nga videot pas vdekjes së mikut të tyre, Laurent Krasniqi. Megjithatë, nëna e Laurentit i kishte inkurajuar të mos e linin pas aktivitetin që më parë e zhvillonin së bashku me të.
Këtë rrëfim ai e ndau gjatë spektaklit të së hënës të Big Brother VIP Kosova 5, në një moment prekës kushtuar ish-banorit që humbi jetën dy muaj më parë në një aksident tragjik.
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Në ekran u shfaq një përmbledhje me disa prej çasteve më të bukura të Laurentit në Big Brother VIP Kosova 3. Një vend të veçantë në klip zunë momentet që ai kishte përjetuar me mikun e tij, Fitimin.
Dy muaj pas humbjes së shokut, Fitimi foli për herë të parë, duke sjellë me emocion kujtime nga miqësia e tyre dhe nga përjetimet e veçanta që kishin ndarë.
Në fjalët e tij, Laurenti ishte një djalë që nuk njihte xhelozi apo inat. Sipas Fitimit, mirësia dhe karakteri i tij bënin që të fitonte simpatinë e kujtdo.
Për të treguar rolin që Laurenti kishte brenda rrethit të miqve, ai përdori cilësimin “sheqeri i shoqërisë”.
Duke u ndalur te jeta jashtë shtëpisë së Big Brotherit, Fitimi kujtoi se së bashku me Laurentin dhe mikun tjetër, Egzon Sahitin, krijonin përmbajtje të ndryshme në video. Humbja e tij i kishte shtyrë dy miqtë të merrnin vendimin për të mos e vazhduar më këtë angazhim.
Por nëna e Laurentit u kishte kërkuar të mos e ndërprisnin atë që dikur e bënin të tre, duke u dhënë kurajë t’i riktheheshin realizimit të videove.
Përmes rrëfimit të Fitimit, kujtimet për Laurentin u kthyen sërish në vëmendje, bashkë me çastet e tij televizive dhe afërsinë e veçantë që kishte ndërtuar me miqtë dhe publikun.