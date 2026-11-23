Në Las Vegas, Kim Kardashian u bë qendra e vëmendjes duke u paraqitur me dy veshje guximtare prej lëkure, në mbështetje të partnerit të saj, pilotit të Formula 1, Lewis Hamilton.
Ylli 46-vjeçar i reality show-ve fillimisht veshi një kostum të kuq prej lëkure, me xhaketë dhe pantallona të ngushta që i nënvizonin linjat e trupit. Më pas, ajo ndryshoi pamje dhe zgjodhi të njëjtin model në ngjyrë të zezë.
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Pamjen e plotësoi me syze të errëta, taka të larta me majë dhe flokët e gjatë të zinj të lëmuar me elegancë. Me këto dy paraqitje, ajo u shndërrua në një nga figurat më të komentuara të fundjavës në Las Vegas.
Ylli amerikan ndodhej në qytet për të mbështetur Hamiltonin, me të cilin që prej shkurtit të këtij viti është përfolur për një lidhje romantike. Raporti i tyre duket se po bëhet gjithnjë e më serioz dhe dyshja nuk e fsheh më afërsinë.
Sipas raportimeve, Kim e ka shoqëruar Hamiltonin edhe në disa gara të Formula 1 këtë sezon, përfshirë Çmimin e Madh të Monakos, Singaporit dhe tashmë Las Vegasit. Dyshja është parë gjithashtu në Japoni, Paris dhe në një hotel luksoz në Cotswolds të Anglisë.
Vëmendje ka tërhequr edhe afrimiteti i pilotit britanik me katër fëmijët e Kim Kardashian, të cilët ajo i ka nga martesa e mëparshme me reperin Kanye West.
“Fëmijët e të dashurës sime, më pëlqen të kaloj kohë me ta. Ajo ka katër, kështu që kaloj kohë duke luajtur me këta fëmijë. Këtë vit u bleva edhe një qen, kështu që Halo i vogël është anëtari më i ri i familjes”, u shpreh piloti i Formula 1.
Kim është nënë e North, 13 vjeç, Saint, 10 vjeç, Chicago, 8 vjeç dhe Psalm, 7 vjeç.
Për lidhjen e re, Kim u shpreh: “Jam vërtet shumë e lumtur.” Edhe ajo ka dhënë shenja se kjo marrëdhënie po shkon në drejtimin e duhur. Në një episod të reality show-t “The Kardashians”, ajo pranoi se ndihej shumë e lumtur me jetën e saj sentimentale.