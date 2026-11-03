VIDEO/ Studentët futën në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit: Bashkohuni me ne

Marshimi i studentëve në kryeqytet, është ndalur te Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit. Nga aty, protestuesit u kanë bërë thirrje studentëve të tjerë dhe qytetarëve që t’u bashkohen në protestë, duke përsëritur thirrjen: “Bashkohuni me ne!”.
MARSHIMI
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Gjatë ecjes në rrugët e Tiranës, protestuesit kanë lëshuar edhe thirrje të tjera si “Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve” dhe “Poshtë patronazhistët”.
Protesta kundër kryeministrit Edi Rama dhe klasës politike shqiptare vijon prej 22 ditësh.
Studentët këmbëngulin në kërkesën për dorëheqjen e kreut të qeverisë, ndërsa marshimet në kryeqytet vijojnë pavarësisht kushteve atmosferike.