VIDEO/ Studentët futën në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit: Bashkohuni me ne

VIDEO/ Studentët futën në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit: Bashkohuni me ne

Marshimi i studentëve në kryeqytet, është ndalur te Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit. Nga aty, protestuesit u kanë bërë thirrje studentëve të tjerë dhe qytetarëve që t’u bashkohen në protestë, duke përsëritur thirrjen: “Bashkohuni me ne!”.

MARSHIMI

Të lidhura

None found

Gjatë ecjes në rrugët e Tiranës, protestuesit kanë lëshuar edhe thirrje të tjera si “Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve” dhe “Poshtë patronazhistët”.

Protesta kundër kryeministrit Edi Rama dhe klasës politike shqiptare vijon prej 22 ditësh.

Studentët këmbëngulin në kërkesën për dorëheqjen e kreut të qeverisë, ndërsa marshimet në kryeqytet vijojnë pavarësisht kushteve atmosferike.

 


Shtuar 3.11.2026 13:30

Tags: , ,
Shpërthimi i fuqishëm që shembi pallatin në Elbasan, gjendet nën rrënoja viktima e dytë

Shpërthimi i fuqishëm që shembi pallatin në Elbasan, gjendet nën rrënoja viktima e dytë
Buxheti 2027, ulet pesha e shpenzimeve për mbrojtjen sociale, rritet ajo për mbrojtjen

Buxheti 2027, ulet pesha e shpenzimeve për mbrojtjen sociale, rritet ajo për mbrojtjen
Parashikimi i motit 5 Nëntor 2026, ja sa do të jenë temperaturat

Parashikimi i motit 5 Nëntor 2026, ja sa do të jenë temperaturat
Komandanti i Emergjencave Civile del në terren, shton shpresat për fatin e 69-vjeçarit: Ka gjasa të gjendet i gjallë

Komandanti i Emergjencave Civile del në terren, shton shpresat për fatin e 69-vjeçarit: Ka gjasa të gjendet i gjallë
Elbasan, rifillojnë kërkimet pas shpërthimit në pallat: 16 efektivë të angazhuar, të pakta gjasat që 69-vjeçari të jetë gjallë

Elbasan, rifillojnë kërkimet pas shpërthimit në pallat: 16 efektivë të angazhuar, të pakta gjasat që 69-vjeçari të jetë gjallë
Pezullohen kërkimet për personin e zhdukur në Elbasan, ndërtesa vlerësohet e rrezikshme

Pezullohen kërkimet për personin e zhdukur në Elbasan, ndërtesa vlerësohet e rrezikshme
Studentët protestojnë te Drejtoria e Policisë për lirimin e Edison Likës dhe Dritan Goxhajt pas përplasjeve te Kryeministria

Studentët protestojnë te Drejtoria e Policisë për lirimin e Edison Likës dhe Dritan Goxhajt pas përplasjeve te Kryeministria
Veliaj i përgjigjet sërish Ramës: Nuk ia kaloj drejtimin e Bashkisë së Tiranës Arbër Hajdarit

Veliaj i përgjigjet sërish Ramës: Nuk ia kaloj drejtimin e Bashkisë së Tiranës Arbër Hajdarit