Rritje historike pagash prej 10% për Ushtrinë e RMV-së nga 1 janari

Rritje historike pagash prej 10% për Ushtrinë e RMV-së nga 1 janari

Nga 1 janari i vitit 2027, të punësuarit në Armatë dhe në sektorin e Mbrojtjes do të përfitojnë një rritje page prej 10 për qind. Lajmin e bëri të ditur sot ministri i Mbrojtjes, Vllado Misajllovski.

Sipas tij, kjo është rritja më e madhe e regjistruar ndonjëherë në vlerë absolute, e cila do të mbulojë si pagën bazë ashtu edhe të gjitha shtesat e tjera të pagës.

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“Kisha premtuar se do të bashkëpunoj me sindikatat dhe Armatën për ta bërë këtë institucion më të mirin në shtet. Me këtë veprim, për sa i përket të ardhurave, ne me të vërtetë renditemi ndër institucionet më të mira në vend”, u shpreh Misajllovski.

Ai theksoi gjithashtu se buxheti i ri parashikon të gjitha kërkesat për vitin e ardhshëm, përfshirë një rritje të përgjithshme të fondeve. Buxheti u miratua në mbledhjen e Qeverisë, ndërsa për sektorin e Mbrojtjes janë ndarë 2 miliardë denarë shtesë për vitin 2027.

Sinisha Stançevski dhe Adnan Aliti, përfaqësues të sindikatave përfaqësuese në Mbrojtje dhe të ushtarëve profesionistë, e mirëpritën rritjen prej 10 për qind, duke vënë në dukje kënaqësinë e tyre me marrëveshjen e realizuar përmes dialogut social.


Shtuar 3.11.2026 12:53

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