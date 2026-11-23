Armenia ka në plan të ndërtojë lidhje mes rrjetit të saj energjetik dhe atyre të Turqisë e Azerbajxhanit. Nisma shënon një zhvillim të rëndësishëm në marrëdhëniet mes fqinjëve dhe lidhet gjithashtu me synimin e Jerevanit për t’u shndërruar në një qendër të inteligjencës artificiale (AI).
Kryeministri i Armenisë, Nikol Pashinyan, e prezantoi planin në konferencën DigiTec 2026, të mbajtur në Jerevan. Ai foli për këtë çështje në një diskutim publik me Rev Lebaredian, zëvendëspresident i kompanisë Nvidia, i cili mbulon simulimin e inteligjencës artificiale fizike.
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“Ne do të lidhim rrjetet tona me rrjetet elektrike të Turqisë dhe Azerbajxhanit. Aktualisht jemi të lidhur me Iranin dhe Gjeorgjinë dhe po investojmë për ta bërë transmetimin e energjisë më efikas”, tha Pashinyan. Ai e përshkroi nismën si një ndryshim të rëndësishëm dhe u shpreh se projekti “Kryqëzimi i Paqes” po bëhet realitet.
Sipas kryeministrit, vetëm tetë muaj më parë Armenia kishte më shumë kapacitete energjetike sesa i nevojiteshin, por rritja e qendrave të të dhënave e ka ndryshuar gjendjen. Tani vendi po shqyrton mundësinë që të importojë energji elektrike. Ndërkohë, kompania Firebird planifikon të ndërtojë infrastrukturë me kapacitet prej 300 megavatësh deri në fund të vitit 2027.
Rev Lebaredian nënvizoi se Armenia duhet të sigurojë burime të reja energjie, duke paralajmëruar se epërsia e saj aktuale në fushën e inteligjencës artificiale nuk do të zgjasë përgjithmonë. Ai pyeti se si mund të kalohet nga kapacitetet prej qindra megavatësh në disa gigavatë, në mënyrë që të plotësohen nevojat e ardhshme të teknologjisë.
Sipas Lebaredian, lidhjet energjetike me shtetet fqinje mund të ndihmojnë si në rritjen ekonomike, ashtu edhe në ndërtimin e marrëdhënieve politike më të qëndrueshme.
Për të përballuar shtimin e kërkesës, qeveria armene po shqyrton zgjerimin e prodhimit nga burimet e rinovueshme, veçanërisht energjinë diellore, ngritjen e sistemeve për magazinimin e energjisë dhe rritjen e eficiencës energjetike në ndërtesa e biznese.
Ndërtimi i një centrali të ri bërthamor është gjithashtu ndër projektet kryesore. Në një intervistë për mediat e huaja, Lebaredian foli edhe për pengesat me të cilat përballen projektet e qendrave të reja të të dhënave në Europë dhe Shtetet e Bashkuara.
Ai tha se kundërshtimet e komuniteteve lokale shpesh burojnë nga shqetësimet për ndikimin e inteligjencës artificiale në vendet e punës dhe në jetën e përditshme.
Lebaredian pranoi se zhvillimi i AI-së po kërkon gjithnjë e më shumë energji dhe theksoi se rritja e energjisë së disponueshme mundëson ndërtimin e më shumë kapaciteteve të inteligjencës artificiale.
Ai shprehu mbështetje për përdorimin më të gjerë të burimeve të qëndrueshme, mes tyre edhe energjinë bërthamore, si dhe trajtoi sfidat që lidhen me konsumin e ujit dhe ftohjen e qendrave të të dhënave.