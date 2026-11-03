Von der Leyen: Bllokimi i Hormuzit i kushtoi BE-së 127 miliardë euro shtesë

Von der Leyen: Bllokimi i Hormuzit i kushtoi BE-së 127 miliardë euro shtesë

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, tha se mbyllja e Ngushticës së Hormuzit ka rritur ndjeshëm shpenzimet energjetike të Bashkimit Evropian. Sipas saj, importet e naftës dhe gazit i kanë kushtuar bllokut 127 miliardë euro më shumë.

Pasojat ekonomike të ndërprerjes së lundrimit në këtë rrugë detare u përmendën nga Von der Leyen gjatë samitit “WinWin Brussels Summit”, të mbajtur në Bruksel dhe të përqendruar te sipërmarrjet e reja.

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“Evropa ka paguar 127 miliardë euro shtesë për të importuar lëndë djegëse fosile, por nuk ka marrë më shumë energji. Kjo kosto vjen e gjitha nga mbyllja e Ngushticës së Hormuzit”, u shpreh ajo.

Von der Leyen paralajmëroi se mbështetja te energjia e importuar e ekspozon më shumë Evropën ndaj zhvillimeve të krizave globale.

“Importimi i naftës dhe gazit mund të sjellë me vete edhe ndikimin e krizave dhe goditjeve ndërkombëtare”, tha presidentja e Komisionit Evropian.


Shtuar 3.11.2026 12:55

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