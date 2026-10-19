Rregullatori i Energjetikës ndryshon çmimet e karburanteve: Benzina zbret, nafta rritet

Rregullatori i Energjetikës ndryshon çmimet e karburanteve: Benzina zbret, nafta rritet

Rregullatori i Energjetikës ka vendosur të ulë çmimin e benzinës me 2,50 denarë për litër, ndërsa nafta dhe vaji i lehtë për ngrohje shtëpiake do të kushtojnë 2 denarë më shumë për litër.

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Çmimet e shitjes me pakicë për benzinat EUROSUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS-98 pësojnë rënie prej 2,50 denarë për litër, krahasuar me tarifat maksimale të miratuara në vendimin e datës 13.10.2026. Pas këtij ndryshimi, EUROSUPER BS-95 do të shitet me 96,00 denarë për litër, kurse EUROSUPER BS-98 me 98,00 denarë për litër.

Nga ana tjetër, çmimet e EURODIZEL (D-E V) dhe vajit ekstra të lehtë për amvisëri (EL-1) shënojnë ngritje prej 2,00 denarë për litër në raport me vendimin e mëparshëm të 13.10.2026. Kështu, EURODIZEL (D-E V) do të arrijë në 99,00 denarë për litër, ndërsa vaji ekstra i lehtë për amvisëri (EL-1) do të kushtojë 110,50 denarë për litër.


Shtuar 19.10.2026 14:17

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