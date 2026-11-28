Situata e Jamal Musialës ka shkaktuar përçarje brenda Bayern Munichut gjatë ditëve të fundit, ndonëse futbollisti nuk mban përgjegjësi për zhvillimet. Drejtori i klubit, Max Eberl, bëri thirrje për unitet dhe kërkoi që 23-vjeçari të marrë mbështetjen maksimale.
Musiala po përballet me një sëmundje neurologjike të pashërueshme, e cila mund të menaxhohet përmes trajtimit me medikamente.
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“Duam që ky djalosh të ketë qetësinë e nevojshme. Ajo që po ndodh është një tragjedi njerëzore”, u shpreh Eberl për Sky Sport DE, para sfidës ndaj Hamburgut.
“Po i krijojmë hapësirën e duhur për t’u shkëputur nga gjithçka, për të pushuar dhe për t’u rikthyer edhe më i fortë”.
Përveç kësaj, Musiala ka munguar në ndeshjet e fundit për shkak të një dëmtimi muskulor në kofshën e djathtë.
“Ky është një tjetër pengesë, por do ta përballojmë së bashku. Synimi ynë është i përbashkët: mbi të gjitha, Jamal Musiala është një njeri. Për këtë çështje është thënë tashmë mjaftueshëm”.
Eberl shtoi se Bayerni ka treguar forcën e tij sa herë që ka qëndruar i bashkuar, veçanërisht në periudha të vështira. “Të gjithë duam ta zgjidhim së bashku këtë situatë të komplikuar”, deklaroi ai.
Mesazhi i drejtorit të klubit synon të mbyllë polemikat e krijuara rreth kësaj çështjeje, të paktën në planin mediatik, pas disa deklaratave të bëra së fundmi nga persona të tjerë brenda klubit.