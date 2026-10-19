Jurisprudenca kalon në shqip! Shasivari: Jam duke numëruar ditët deri në heqjen e barrierës 35-vjeçare

Jurisprudenca kalon në shqip! Shasivari: Jam duke numëruar ditët deri në heqjen e barrierës 35-vjeçare

Ministri i Drejtësisë, Jeton Shasivari, u takua sot me studentë dhe dekanë të fakulteteve të drejtësisë për të shpalosur zgjidhjen ligjore që do ta bëjë të mundur mbajtjen përfundimtare të Provimit të Jurisprudencës në gjuhën shqipe.

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Përpara takimit, Shasivari deklaroi se po i numëron mbrapsht ditët deri në eliminimin e pengesës gjuhësore që ka zgjatur 35 vjet dhe që e kishte përjashtuar shqipen nga Provimi i Jurisprudencës.

“Llogaritë e mia i bëj me orë, domethënë po numëroj orët dhe ditët derisa të hiqet barriera 35-vjeçare,” u shpreh Shasivari.

Për herë të parë që nga pavarësimi i vendit, Provimi i Jurisprudencës do të zhvillohet në gjuhën shqipe. Megjithëse tetë ministra shqiptarë kanë drejtuar dikasterin e drejtësisë, asnjëri prej tyre nuk u angazhua për ta zgjidhur këtë çështje.


Shtuar 19.10.2026 14:17

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