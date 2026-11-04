Prokuroria kërkon paraburgim për dy të dyshuar për manipulimin e sistemit elektronik të Universitetit të Shtipit

Prokuroria Themelore Publike në Shtip ka nisur procedurë ndaj dy personave, të dyshuar si bashkëpunëtorë në veprat penale «Keqpërdorim i pozitës dhe autoritetit zyrtar» dhe «Mashtrim kompjuterik».
Sipas njoftimit të MPB-së, dy të dyshuarat janë punonjëse të Universitetit «Goce Dellçev» në Shtip. Ato dyshohet se kanë shfrytëzuar detyrat e tyre zyrtare për të siguruar përfitim material për veten.
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Nga viti 2021 deri në vitin 2026, e dyshuara e dytë, zyrtare për çështjet studentore në një nga fakultetet, dyshohet se ka tejkaluar kompetencat e saj duke hedhur të dhëna të pavërteta në sistemin informativ të Universitetit. Sipas MPB-së, ajo ka vepruar në bazë të udhëzimeve të së dyshuarës së parë, drejtuese e Sektorit «E-Index».
Ndryshimi, fshirja ose fshehja e paligjshme e të dhënave në bazën elektronike të indeksit ka sjellë rezultate të rreme gjatë përpunimit dhe transmetimit elektronik të tyre. Përfitimi material i të dyshuarave vlerësohet aktualisht në 21.000 euro.
Prokurori publik i ka propozuar gjyqtarit të procedurës paraprake caktimin e masës së paraburgimit për të dyja të dyshuarat, njoftoi MPB-ja.