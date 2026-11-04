Veliaj i përgjigjet sërish Ramës: Nuk ia kaloj drejtimin e Bashkisë së Tiranës Arbër Hajdarit

Erion Veliaj ka kundërshtuar sërish delegimin e drejtimit të Bashkisë së Tiranës te Arbër Hajdari. Nga paraburgimi në Fier, kryebashkiaku publikoi përgjigjet që thotë se i ka dhënë ministrit të Drejtësisë, Toni Gogu, duke i drejtuar një mesazh edhe kryeministrit Edi Rama.
Veliaj thotë se ia ka kaluar një herë drejtimin e bashkisë dikujt tjetër, për 18 muaj, dhe se nuk do ta bëjë përsëri. Ai e shoqëron këtë qëndrim me shprehjen angleze “Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me”: nëse dikush të mashtron një herë, turpi është i tij; nëse ndodh për herë të dytë, turpi të takon ty.
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“Nuk e delegoj BT”, shprehet ai. Sipas Veliajt, mandati i tij mbështetet te GJK dhe te 160 mijë votat e qytetarëve dhe të popullit të majtë, jo te një vendim i kryeministrit.
Duke folur për periudhën kur nuk i ushtroi vetë kompetencat, Veliaj pretendon se bashkia nuk ndërtoi asnjë shkollë, nuk mbolli asnjë pemë, nuk nisi investime të reja, nuk mori vendime të rëndësishme dhe nuk lëshoi kredi. Ai thotë gjithashtu se u humb Katari te Bulevardi i Ri dhe BEI te Lana.
Përkundrazi, sipas tij, pasi rimori kompetencat, brenda pak javësh u zhbllokuan 6 shkolla në shtator dhe 1 500 kredi të buta për qytetarët. Veliaj thotë se këtë ndryshim nuk ia atribuon të qenit më i aftë, por përgjegjësisë që i jep fakti se është zgjedhur.
Kryebashkiaku kritikon edhe Ramën, duke thënë se kryeministri kishte premtuar të merrej vetë me problemet e Tiranës, ndërsa gjendja, sipas Veliajt, u përkeqësua.
Kritikat e tij shtrihen edhe te qeveria. Veliaj pretendon se asnjë nga ministrat aktualë nuk ka kaluar qoftë edhe një ditë në opozitë dhe, për këtë arsye, nuk e njeh historinë e përballjeve politike të socialistëve. Ai kujton se vetë ishte i pranishëm më 21 janar, gjatë grevës së urisë dhe në “28 janar”, për të cilin thotë se kryeministri është në dijeni, si edhe në verën e vitit 2011, kur, sipas tij, të gjithë e lanë R vetëm.
Veliaj pyet se ku ndodheshin ministrat e sotëm në ato momente. Sipas tij, mungesa e kësaj kujtese ua bën të lehtë ta gënjejnë dhe ta helmojnë Ramën me pretendime për “armiq të brendshëm”; sjelljen e tyre ai e krahason me palaçot te “rrobat e mbretit”.