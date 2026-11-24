Pjesëmarrja në tubime duket se ka filluar të sjellë pasoja për disa qytetarë edhe në momentin kur ata përpiqen të kalojnë kufirin shtetëror.
Pedagogu Ermal Hasimja ishte i pari që ngriti shqetësimin publik për një incident në pikën kufitare. Ai tregoi se gjatë verifikimit të pasaportës u nda nga të tjerët dhe më pas iu komunikua se arsyeja lidhej me protestën.
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Sipas tij, ngjarja ndodhi sot në aeroportin e Rinasit. Ai u shoqërua në zyrën e përgjegjësit, i cili, edhe pse i sjellshëm dhe disi në siklet, i tha se dyshimi kishte lidhje me protestën dhe se mund të bëhej fjalë për një ngatërresë me ndonjë protestues me të dhëna të ngjashme. Hasimja theksoi se ky shpjegim nuk e bindi.
Ai parashtroi dy interpretime të mundshme. Sipas të parit, dikush po identifikon protestuesit dhe po ushtron një formë presioni duke i kërcënuar me kufizim të lëvizjes jashtë shtetit. Në rastin e tij, tregoi se historia filloi kur punonjësja që kontrollonte pasaportat nuk e njohu, por vuri re diçka në sistem, dhe u mbyll me kujdes nga përgjegjësi, i cili sipas tij sheh më shumë televizion. Sipas të dytit, policia po verifikon nëse personat me detyrim paraqitjeje po largohen nga vendi, çka përkon pjesërisht me shpjegimin e përgjegjësit.
Një denoncim tjetër erdhi nga Eda Grimci, anëtare e kryesisë së Partisë Demokratike. Ajo publikoi një dokument sipas të cilit një qytetari i është refuzuar dalja nga Shqipëria për shkak të një shënimi në sistemin policor, për të cilin ajo ngre dyshimin se lidhet me pjesëmarrjen në protestë.
Grimci shkroi se ndërsa vëmendja përqendrohet te opozita, listat, emrat, biletat dhe videot e protestës, në kufijtë e vendit po ndodh që qytetarëve t’u mohohet e drejta e daljes pa një vendim gjykate. Në dokument sipas saj nuk jepet një arsye tjetër veç një informacioni në sistemin e policisë. Ajo pyet se që kur një shënim policor zëvendëson ligjin, kush e vendos kufirin mes sigurisë dhe arbitraritetit dhe kush mban përgjegjësi nëse kjo lidhet me protestat. Sipas saj, qeveria e Edi Ramës nuk ka çfarë të shpjegojë dhe ky është sistemi, jo dokrra.
Prej disa javësh, qeveria ka ndërmarrë nisma ligjore kundër protestave të dhunshme dhe personave që cënojnë rendin publik gjatë tubimeve, duke paralajmëruar masa të ndryshme ligjore për shkelësit.