Siljanovska-Davkova në takimin me Rutte: Korridoret 8 dhe 10, me rëndësi strategjike për lëvizshmërinë ushtarake dhe sigurinë e NATO-s

Gjatë një vizite pune në Bruksel, presidentja Gordana Siljanovska-Davkova zhvilloi një takim me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, bëri të ditur zyra e Presidentes.
Në takim, ajo rikonfirmoi përkushtimin e vendit ndaj NATO-s dhe mbrojtjes kolektive. Sipas saj, siguria e Aleatëve mbështetet te uniteti brenda aleancës dhe te marrëdhënia e fortë transatlantike.
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Siljanovska-Davkova konfirmoi vendosmërinë për të përmbushur objektivin e ndarjes në përputhje me Planin e Hagës. Ajo tha se investimet vazhdojnë në modernizimin e Ushtrisë, rezistencën kibernetike, teknologjitë e reja dhe mbrojtjen e infrastrukturës kritike. Presidentja i cilësoi Korridoret 8 dhe 10 jo thjesht si projekte infrastrukturore, por si drejtime strategjike që ndërthurin bashkëpunimin rajonal me interesat e sigurisë së NATO-s dhe Bashkimit Evropian, veçanërisht për lëvizshmërinë ushtarake.
Presidentja mirëpriti certifikimin e Grupit të Batalionit të Këmbësorisë së Lehtë si gati për luftë. Ajo e vlerësoi këtë si dëshmi të profesionalizmit të Ushtrisë dhe të aftësisë së saj për të marrë pjesë në operacione të drejtuara nga NATO, BE dhe OKB.
Duke folur për përvojën e anëtarësimit në NATO, Siljanovska-Davkova tha se përmbushja e standardeve të larta të aleancës duhet të shërbejë si shembull për zbatimin e vazhdueshëm të kritereve të Kopenhagenit gjatë integrimit evropian.