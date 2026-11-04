Siljanovska-Davkova në takimin me Rutte: Korridoret 8 dhe 10, me rëndësi strategjike për lëvizshmërinë ushtarake dhe sigurinë e NATO-s

Siljanovska-Davkova në takimin me Rutte: Korridoret 8 dhe 10, me rëndësi strategjike për lëvizshmërinë ushtarake dhe sigurinë e NATO-s

Gjatë një vizite pune në Bruksel, presidentja Gordana Siljanovska-Davkova zhvilloi një takim me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, bëri të ditur zyra e Presidentes.

Në takim, ajo rikonfirmoi përkushtimin e vendit ndaj NATO-s dhe mbrojtjes kolektive. Sipas saj, siguria e Aleatëve mbështetet te uniteti brenda aleancës dhe te marrëdhënia e fortë transatlantike.

Të lidhura

None found

Siljanovska-Davkova konfirmoi vendosmërinë për të përmbushur objektivin e ndarjes në përputhje me Planin e Hagës. Ajo tha se investimet vazhdojnë në modernizimin e Ushtrisë, rezistencën kibernetike, teknologjitë e reja dhe mbrojtjen e infrastrukturës kritike. Presidentja i cilësoi Korridoret 8 dhe 10 jo thjesht si projekte infrastrukturore, por si drejtime strategjike që ndërthurin bashkëpunimin rajonal me interesat e sigurisë së NATO-s dhe Bashkimit Evropian, veçanërisht për lëvizshmërinë ushtarake.

Presidentja mirëpriti certifikimin e Grupit të Batalionit të Këmbësorisë së Lehtë si gati për luftë. Ajo e vlerësoi këtë si dëshmi të profesionalizmit të Ushtrisë dhe të aftësisë së saj për të marrë pjesë në operacione të drejtuara nga NATO, BE dhe OKB.

Duke folur për përvojën e anëtarësimit në NATO, Siljanovska-Davkova tha se përmbushja e standardeve të larta të aleancës duhet të shërbejë si shembull për zbatimin e vazhdueshëm të kritereve të Kopenhagenit gjatë integrimit evropian.


Shtuar 4.11.2026 19:40

Tags: ,
Rokas i dorëzon Mickoskit raportin e KE-së, rruga drejt BE-së kushtëzohet nga ndryshimet kushtetuese

Rokas i dorëzon Mickoskit raportin e KE-së, rruga drejt BE-së kushtëzohet nga ndryshimet kushtetuese
Sali: Afrimi gradual me BE-në duhet t’u sjellë qytetarëve përfitime të prekshme para anëtarësimit

Sali: Afrimi gradual me BE-në duhet t’u sjellë qytetarëve përfitime të prekshme para anëtarësimit
Përparim Bajrami do të lirohet nga burgu i Shutkës pas vënies së garancisë prej mbi 1,1 milion eurosh

Përparim Bajrami do të lirohet nga burgu i Shutkës pas vënies së garancisë prej mbi 1,1 milion eurosh
Siljanovska-Davkova në Parlamentin Evropian: Përparimi drejt BE-së kërkon vullnet politik të përbashkët dhe veprime konkrete

Siljanovska-Davkova në Parlamentin Evropian: Përparimi drejt BE-së kërkon vullnet politik të përbashkët dhe veprime konkrete
Pandovski: Ndikimi politik dhe financimi cenojnë pavarësinë e gjyqësorit

Pandovski: Ndikimi politik dhe financimi cenojnë pavarësinë e gjyqësorit
Janevska për hetimin në Universitetin “Goce Dellçev” në Shtip: Personi është identifikuar dhe do të përballet me pasojat

Janevska për hetimin në Universitetin “Goce Dellçev” në Shtip: Personi është identifikuar dhe do të përballet me pasojat
Prokuroria kërkon paraburgim për dy të dyshuar për manipulimin e sistemit elektronik të Universitetit të Shtipit

Prokuroria kërkon paraburgim për dy të dyshuar për manipulimin e sistemit elektronik të Universitetit të Shtipit
Mickoski: Një shtet i BE-së po i paraqet Maqedonisë kërkesa artificiale

Mickoski: Një shtet i BE-së po i paraqet Maqedonisë kërkesa artificiale