Ky produkt i zakonshëm mund të ketë disa përdorime praktike gjatë udhëtimit, për të cilat ndoshta nuk keni menduar më parë. Paketimi i valixhes shpesh është më i ndërlikuar nga sa duket, sepse përveç përpjekjes për të sistemuar të gjitha sendet e nevojshme, duam që rrobat të mbeten të rregullta dhe të freskëta, produktet kozmetike të padëmtuara dhe objektet e thyeshme të sigurta gjatë transportit.
Megjithatë, edhe kur gjërat vendosen me kujdes, pas mbërritjes në destinacion mund të shfaqen rroba të rrudhura, produkte kozmetike të derdhura ose aroma të pakëndshme. Prandaj, udhëtarët me përvojë përdorin zgjidhje praktike që nuk kërkojnë pajisje speciale apo shpenzime shtesë. Njëra prej tyre përfshin një produkt që pothuajse të gjithë e kemi në banjë: letrën higjienike.
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Letra higjienike mund të thithë lagështinë e tepërt në brendësi të valixhes. Gjatë udhëtimit, bagazhi mund të kalojë nëpër ndryshime temperature dhe lagështie të ajrit, çka në disa raste krijon kondensim dhe lagështi brenda valixhes. Duke qenë se letra higjienike ka aftësi të përthithë sasi të vogla uji, disa shtresa të vendosura në fund të valixhes shërbejnë si mbrojtje shtesë, sidomos kur paketohen peshqirë ose veshje që nuk janë tharë plotësisht. Megjithatë, ajo nuk mund të parandalojë formimin e mykut; rrobat duhet të futen në valixhe vetëm pasi të jenë tharë plotësisht dhe letra duhet të ndërrohet nëse laget.
Me disa pika vaj esencial, valixhja mund të marrë një aromë të këndshme. Në tubin prej kartoni të letrës higjienike ose në një copë letre mund të hidhni disa pika vaj esencial livande, limoni, menteje ose pemë çaji. Aroma e lehtë mund ta freskojë brendësinë e valixhes dhe t’u japë veshjeve një erë më të këndshme. Megjithatë, vajrat esencialë nuk duhet të aplikohen drejtpërdrejt mbi rroba, sepse mund të lënë njolla yndyrore. Letra e aromatizuar duhet të vendoset veçmas, në një qese që mundëson qarkullimin e ajrit.
Ajo mund të shërbejë edhe si mbrojtje shtesë për objektet e thyeshme. Shishet e parfumeve, enët e vogla prej qelqi, zbukurimet dhe suveniret mund të mbështillen me disa shtresa letre higjienike për të zbutur goditjet e lehta gjatë lëvizjes së bagazhit. Për objektet veçanërisht të brishta ose me vlerë, është më mirë të përdoren mbështjellës mbrojtës ose ambalazhe të forta. Letra higjienike është një mbrojtje plotësuese dhe nuk zëvendëson paketimin e sigurt.
Mund t’ju duhet edhe pasi të keni mbërritur në destinacion. Në apartamente, hostele dhe kampe ndonjëherë letra higjienike mund të mungojë ose furnizimi me të të mos jetë i mjaftueshëm. Prandaj është praktike të mbani letër higjienike rezervë, veçanërisht nëse udhëtoni në disa destinacione ose qëndroni në ambiente ku produktet e higjienës personale duhet t’i siguroni vetë.
Megjithëse letra higjienike nuk është zgjidhje për të gjitha problemet gjatë udhëtimit, përdorimet e saj mund të jenë mjaft praktike. Ajo mund të përthithë sasi të vogla lagështie, të përdoret për mbështjelljen e sendeve delikate, të ndihmojë në freskimin e valixhes dhe të shërbejë si rezervë higjienike. Ndonjëherë, pikërisht gjërat më të zakonshme rezultojnë më të dobishme kur ndodhemi larg shtëpisë. Prandaj, përpara udhëtimit të ardhshëm, lini pak hapësirë në valixhe edhe për letër higjienike.