Milloshoski: “E Majta” refuzon të firmosë propozimin për ndryshimet në Kodin Zgjedhor, do të dorëzohet amendament për fondet e reklamave zgjedhore

Antonio Milloshoski, nënkryetar i Kuvendit dhe deputet i OBRM-PDUKM-së, bëri të ditur sot se “E Majta”, ndonëse përfaqësuesit e saj morën pjesë në grupin e punës që përgatiti ndryshimet në Kodin Zgjedhor, nuk pranon ta nënshkruajë projektligjin. Sipas tij, kjo ndodh edhe pse një numër i konsiderueshëm i propozimeve të kësaj partie janë përfshirë në projekt-amendamentet, gjë për të cilën, siç thekson ai, ekzistojnë edhe procesverbale.

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Sipas Milloshoskit, projekt-amendamentet për Kodin Zgjedhor do të dorëzohen duke përfshirë të gjitha ndryshimet për të cilat është rënë dakord, në përputhje me rekomandimet e OSBE/ODIHR-it. Megjithatë, në to nuk do të përfshihet Neni 76-e, që ka të bëjë me fondet për reklama zgjedhore, pasi për këtë pikë “E Majta” duhet të paraqesë amendament të veçantë.

“Për këtë nen, ‘Të Majtës’ do t’i jepet mundësia të paraqesë një amendament sipas kompromisit të dakorduar që i propozuan grupit të punës, dhe ai do të mbështetet.

Ajo që është rënë dakord sinqerisht duhet të respektohet, pavarësisht faktit se ‘E Majta’ ishte bashkë-sponsorizuese për shpërndarjen e fondeve buxhetore për reklama. Nuk është korrekte të kërkosh para buxhetore për reklama në takime pune, dhe në publik të pretendosh virgjëri dhe viktimë të një komploti të supozuar”, ka shkruar Milloshoski në Facebook.


Shtuar 29.06.2026 13:06

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