Maqedoni, shërbimet elektronike në portalin kombëtar u rritën nga 120 në 352

Ministri i Transformimit Digjital, Stefan Andonovski, paraqiti raportin për dy vitet e punës së ministrisë që ai drejton, duke theksuar se qëllimi i transformimit digjital është t’u ofrojë qytetarëve shërbime më të shpejta dhe më të qasshme.

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Sipas tij, një nga ndërhyrjet e para dhe më të rëndësishme ka qenë përqendrimi te portali kombëtar uslugi.gov.mk. Ai tha se ky portal ishte konceptuar si hyrja qendrore digjitale për shërbimet shtetërore, por për vite të tëra kishte mbetur i zhvilluar dhe i përdorur në mënyrë të pamjaftueshme.

Andonovski nënvizoi se tashmë gjendja ka ndryshuar. Sipas tij, numri i shërbimeve elektronike në portal është rritur nga 120 në vitin 2024 në 352 në vitin 2026, që përbën një rritje prej 193 për qind.

Ai deklaroi gjithashtu se numri mujor i shërbimeve të lëshuara është rritur nga 1.354 në vitin 2024 në 13.435, që përkthehet në një rritje prej 892 për qind, ose pothuajse nëntë herë më shumë shërbime të ofruara.

Ministri bëri të ditur se edhe numri i përdoruesve është rritur nga 110 mijë në 267 mijë, ndërsa numri i përgjithshëm i kërkesave të dorëzuara ka shkuar nga 64 mijë në 340 mijë.

Po ashtu, ai theksoi se është shtuar shkëmbimi elektronik i të dhënave ndërmjet institucioneve dhe se janë zgjeruar edhe qendrat e shërbimeve për qytetarët.


Shtuar 28.06.2026 10:54

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