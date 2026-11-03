LSDM kërkon përgjegjësi nga ministri i Vetëqeverisjes Lokale Ivan Stoilkoviq

LSDM njoftoi se ka dorëzuar interpelancë ndaj Ivan Stoilkoviqit, ish-zëvendëskryeministër dhe aktualisht ministër i Vetëqeverisjes Lokale.
Partia deklaron se ka ardhur koha që ai të mbajë përgjegjësi politike, duke e cilësuar si një nga ekzekutorët e Vuçiqit dhe duke e akuzuar për promovimin e agjendave kineze e ruse, përhapjen e urrejtjes dhe glorifikimin e kriminelëve të luftës.
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Sipas LSDM-së, interpelanca mbështetet te sjellja e papërshtatshme ndaj deputetëve, që sipas saj cenon dinjitetin e Kuvendit, si dhe te veprimet politike që bien ndesh me interesat kombëtare dhe strategjike të Maqedonisë.
LSDM thotë se Stoilkoviq nuk u shërben qytetarëve të Maqedonisë dhe se Hristijan Mickoski mban përgjegjësi të drejtpërdrejtë për vazhdimin e qëndrimit të tij në Qeveri.
Partia ngre pikëpyetje për interesat që përfaqëson Stoilkoviq si pjesëtar i Qeverisë maqedonase, duke përmendur lidhjet e tij me strukturat e inteligjencës serbe, si dhe paraqitjet publike e aktivitetet që i lidh me Rusinë.
LSDM kujton se Maqedonia është anëtare e NATO-s dhe ndjek një politikë të jashtme të përafruar me atë të Bashkimit Evropian. Sipas saj, promovimi i agjendave të kundërta gjeopolitike dëmton interesat kombëtare dhe dobëson besimin mes aleatëve.
Në interpelancë, partia përmend edhe udhëtimin e Stoilkoviqit në Kinë dhe paraqitjen e tij me delegacionin e SNS-së dhe Vuçiqit.
LSDM thotë gjithashtu se dokumenti përfshin përmbajtje që lavdëron Ratko Mladiçin, i dënuar për gjenocid.