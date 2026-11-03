Gjakova dhe Fazliu përmirësojnë pozitat në renditjen botërore të xhudos

Gjakova dhe Fazliu përmirësojnë pozitat në renditjen botërore të xhudos

Rezultatet e arritura në Grand Slamin e Abu Dabit po i rikthejnë gradualisht Akil Gjakovën dhe Laura Fazliun drejt kreut të renditjes botërore, aty ku u takon të jenë.

Laura Fazliu siguroi 500 pikë falë vendit të tretë në këtë garë. Me këtë rezultat, ajo u ngjit me tri pozita në kategorinë deri 63 kilogramë dhe tashmë renditet e 11-ta.

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Në kategorinë deri 73 kilogramë, Akil Gjakova shënoi një ngritje prej plot 14 vendesh. Renditja i pesti në Abu Dhabi i solli 360 pikë, duke e çuar në pozitën e 32-të të klasifikimit botëror.

Për xhudistët kosovarë, paraqitja e radhës do të jetë në Grand Prix të Zagrebit, që zhvillohet prej 13 deri më 15 nëntor.


Shtuar 3.11.2026 11:50

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