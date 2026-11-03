Sllaveski: Zgjidhje për pensionet e 3.500 qytetarëve, në shqyrtim tërheqja e vetme deri në 20.000 denarë

Sllaveski: Zgjidhje për pensionet e 3.500 qytetarëve, në shqyrtim tërheqja e vetme deri në 20.000 denarë

Për rreth 3.500 pensionistë që i marrin pensionet nëpërmjet ALTA Banka SHA Manastir dhe nuk zotërojnë karta pagese, Banka Popullore po punon për një mënyrë të posaçme pagese në sportel. Guvernatori Trajko Sllaveski, gjatë një interviste në emisionin “Top Top” të TV “Telma”, bëri të ditur se po vlerësohet mundësia që këta pensionistë të tërheqin deri në 20.000 denarë njëherësh.

Sipas të dhënave të paraqitura nga Sllaveski, Banka u shërben gjithsej 11.500 pensionistëve, prej të cilëve rreth 3.500 janë pa karta pagese. Ai shpjegoi se për këtë grup po përgatitet një zgjidhje e veçantë për marrjen e pensioneve në sportel, në mënyrë që të kenë qasje më të lehtë te paratë e tyre. Publiku do të njoftohet pasi të jenë përcaktuar të gjitha hollësitë e nevojshme.

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Tërheqja e vetme deri në 20.000 denarë, që mbetet në shqyrtim, parashikohet vetëm për pensionistët që nuk kanë karta pagese. Me këtë mundësi synohet që ata të mos detyrohen të paraqiten disa herë në sportele dhe t’i përdorin më lehtë fondet e tyre.

Nga Banka Popullore bëjnë të ditur se vendosja e administrimit të përkohshëm në ALTA Banka AD Bitola ishte një reagim në kohën e duhur. Kjo masë mbrojtëse, e ndërmarrë sipas dispozitave ligjore, parashikohet të zgjasë deri në tre muaj. Ekipi i Bankës Popullore që ndodhet në Bankë ndjek pa ndërprerje gjendjen dhe mbarëvajtjen e shërbimeve bankare, përfshirë funksionimin e bankomateve. Në këtë proces, gjetja e alternativave të përshtatshme për qytetarët pa karta pagese ka vëmendje të veçantë.

Paralelisht, po punohet edhe për zgjidhje për kompanitë që mbajnë fonde në Bankë dhe kanë nevojë të paguajnë pagat, si dhe detyrimet tatimore e kontributet, njoftoi guvernatori.

Masat e vendosura u lejojnë personave juridikë me llogari në “ALTA Banka” të kryejnë pagesa brenda Bankës drejt llogarive të personave të tjerë juridikë dhe fizikë, pa kufi në shumën e pagesës. Ndërkohë, kalimi i fondeve drejt bankave të tjera mbetet përkohësisht i kufizuar.


Shtuar 3.11.2026 11:48

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