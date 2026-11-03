LSDM akuzon Sllaveskin se po mbron kapitalin kriminal dhe kërkon reagimin e Prokurorisë

LSDM akuzon Sllaveskin se po mbron kapitalin kriminal dhe kërkon reagimin e Prokurorisë

Guvernatori i Bankës Popullore, Trajko Sllaveski, është akuzuar sot nga LSDM se vendimet e tij synojnë mbrojtjen e parave kriminale. Partia i ka bërë thirrje Prokurorisë që të reagojë.

Sipas LSDM-së, ndonëse Sllaveski u jep garanci qytetarëve se situata në “Alta Banka” është në rregull, ata nuk arrijnë të kenë qasje në fondet e tyre. Partia thotë se degët e bankës nuk funksionojnë dhe qytetarët kalojnë orë duke pritur në bankomate, ndërkohë që kompanitë kryejnë transferta parash pa pengesa.

Të lidhura

None found

LSDM ngre pyetjen se përse guvernatori nuk bën të ditur shumën e parave që Vuçiç ka transferuar në Maqedoni dhe nëse këto fonde kanë mbetur në vend apo janë dërguar më pas drejt Moskës. Sipas partisë, pas marrjes së kontrollit, ata nuk mund të pretendojnë më se nuk kanë dijeni.

Partia kërkon gjithashtu të dijë përse të dhënat mbahen të fshehta dhe nëse Mickoski e anëtarët e tjerë të asaj që LSDM e cilëson si mafie kanë llogari në Alta Banka. Në reagim theksohet se në Serbi tashmë janë ndaluar persona të lidhur me këtë bankë dhe ndaj tyre janë ngritur akuza penale.

LSDM pretendon se në vend vazhdon të mbahet i fshehtë vëllimi i transfertave, ndërsa banka paraqitet si në gjendje të shkëlqyer. Partia pyet se përse, nëse kjo është e vërtetë, qytetarët nuk mund të tërheqin kursimet e tyre.

Në vlerësimin e LSDM-së, masat që po paraqet Sllaveski i shërbejnë ruajtjes së parave kriminale dhe jo mbrojtjes së kursimeve e fondeve të qytetarëve, sidomos të pensionistëve që kanë llogari në Alta Banka.

Partia e cilëson këtë si mbrojtje të kapitalit të kriminelëve në dëm të qytetarëve, depozitat e të cilëve, sipas saj, janë sekuestruar.


Shtuar 3.11.2026 10:04

Tags:
Rokas i dorëzon Mickoskit raportin e KE-së, rruga drejt BE-së kushtëzohet nga ndryshimet kushtetuese

Rokas i dorëzon Mickoskit raportin e KE-së, rruga drejt BE-së kushtëzohet nga ndryshimet kushtetuese
Sali: Afrimi gradual me BE-në duhet t’u sjellë qytetarëve përfitime të prekshme para anëtarësimit

Sali: Afrimi gradual me BE-në duhet t’u sjellë qytetarëve përfitime të prekshme para anëtarësimit
Përparim Bajrami do të lirohet nga burgu i Shutkës pas vënies së garancisë prej mbi 1,1 milion eurosh

Përparim Bajrami do të lirohet nga burgu i Shutkës pas vënies së garancisë prej mbi 1,1 milion eurosh
Siljanovska-Davkova në Parlamentin Evropian: Përparimi drejt BE-së kërkon vullnet politik të përbashkët dhe veprime konkrete

Siljanovska-Davkova në Parlamentin Evropian: Përparimi drejt BE-së kërkon vullnet politik të përbashkët dhe veprime konkrete
Pandovski: Ndikimi politik dhe financimi cenojnë pavarësinë e gjyqësorit

Pandovski: Ndikimi politik dhe financimi cenojnë pavarësinë e gjyqësorit
Janevska për hetimin në Universitetin “Goce Dellçev” në Shtip: Personi është identifikuar dhe do të përballet me pasojat

Janevska për hetimin në Universitetin “Goce Dellçev” në Shtip: Personi është identifikuar dhe do të përballet me pasojat
Prokuroria kërkon paraburgim për dy të dyshuar për manipulimin e sistemit elektronik të Universitetit të Shtipit

Prokuroria kërkon paraburgim për dy të dyshuar për manipulimin e sistemit elektronik të Universitetit të Shtipit
Siljanovska-Davkova në takimin me Rutte: Korridoret 8 dhe 10, me rëndësi strategjike për lëvizshmërinë ushtarake dhe sigurinë e NATO-s

Siljanovska-Davkova në takimin me Rutte: Korridoret 8 dhe 10, me rëndësi strategjike për lëvizshmërinë ushtarake dhe sigurinë e NATO-s