LSDM akuzon Sllaveskin se po mbron kapitalin kriminal dhe kërkon reagimin e Prokurorisë

Guvernatori i Bankës Popullore, Trajko Sllaveski, është akuzuar sot nga LSDM se vendimet e tij synojnë mbrojtjen e parave kriminale. Partia i ka bërë thirrje Prokurorisë që të reagojë.
Sipas LSDM-së, ndonëse Sllaveski u jep garanci qytetarëve se situata në “Alta Banka” është në rregull, ata nuk arrijnë të kenë qasje në fondet e tyre. Partia thotë se degët e bankës nuk funksionojnë dhe qytetarët kalojnë orë duke pritur në bankomate, ndërkohë që kompanitë kryejnë transferta parash pa pengesa.
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LSDM ngre pyetjen se përse guvernatori nuk bën të ditur shumën e parave që Vuçiç ka transferuar në Maqedoni dhe nëse këto fonde kanë mbetur në vend apo janë dërguar më pas drejt Moskës. Sipas partisë, pas marrjes së kontrollit, ata nuk mund të pretendojnë më se nuk kanë dijeni.
Partia kërkon gjithashtu të dijë përse të dhënat mbahen të fshehta dhe nëse Mickoski e anëtarët e tjerë të asaj që LSDM e cilëson si mafie kanë llogari në Alta Banka. Në reagim theksohet se në Serbi tashmë janë ndaluar persona të lidhur me këtë bankë dhe ndaj tyre janë ngritur akuza penale.
LSDM pretendon se në vend vazhdon të mbahet i fshehtë vëllimi i transfertave, ndërsa banka paraqitet si në gjendje të shkëlqyer. Partia pyet se përse, nëse kjo është e vërtetë, qytetarët nuk mund të tërheqin kursimet e tyre.
Në vlerësimin e LSDM-së, masat që po paraqet Sllaveski i shërbejnë ruajtjes së parave kriminale dhe jo mbrojtjes së kursimeve e fondeve të qytetarëve, sidomos të pensionistëve që kanë llogari në Alta Banka.
Partia e cilëson këtë si mbrojtje të kapitalit të kriminelëve në dëm të qytetarëve, depozitat e të cilëve, sipas saj, janë sekuestruar.