Ndahet nga jeta sulmuesi i Tenerifes pas përplasjes gjatë ndeshjes

Sulmuesi i Tenerifes, Jesus de Miguel, vdiq mëngjesin e së martës, pas një përplasjeje të ndodhur të hënën në mbrëmje gjatë takimit me Andorrën në La Liga 2. Klubi e bëri të ditur lajmin e rëndë përmes llogarive të tij zyrtare në rrjetet sociale.
Një natë më parë, Tenerife kishte njoftuar në X se gjendja neurologjike e futbollistit ishte përkeqësuar. Ai ishte mbajtur fillimisht nën vëzhgim në Spitalin Universitar Nuestra Senora de Candelaria.
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Pak më vonë, klubi konfirmoi se De Miguel kishte ndërruar jetë në orët e para të mëngjesit.
Ngjarja ndodhi në minutat e fundit të përballjes kundër FC Andorra, në stadiumin Heliodoro Rodriguez Lopez. Teksa po luftonte për një top të lirë, sulmuesi u përplas me portierin mysafir, Jesus Oëono.
Për shkak të incidentit, ndeshja u ndërpre përfundimisht në minutën e 108-të, në mënyrë që ekipet mjekësore të ndërhynin. Pasi mori ndihmën e parë në fushë, lojtari u transportua menjëherë me ambulancë drejt spitalit.
Deklarata e klubit Tenerife:
Me pikëllim të thellë dhe ende të tronditur nga ky lajm, CD Tenerife njofton se Jesus de Miguel Alameda është ndarë nga jeta këtë të martë, më 3 nëntor 2026, në orën 08:00.
Në këtë çast të vështirë, fjalët nuk mjaftojnë për të ngushëlluar dhe as për të lehtësuar dhimbjen që ka kapluar familjen e klubit. Mendimet tona janë me familjarët e tij, me njerëzit e afërt dhe me tifozët e Tenerifes, të cilët po përballen me këtë humbje tragjike.
Familja e Jesus de Miguel falënderon të gjithë ata që kanë dërguar mesazhe ngushëllimi dhe mbështetjeje. Ajo kërkon gjithashtu mirëkuptim dhe respekt të plotë për privatësinë e saj në këto momente jashtëzakonisht të vështira.
U prehtë në paqe.