Shporta minimale e konsumit e llogaritur nga sindikata arriti në 70,827 denarë gjatë muajit nëntor, duke shënuar një rritje prej 469 denarësh në krahasim me tetorin. Nëse në këtë shumë shtohet edhe qiraja e një banese, atëherë një familje duhet të përballojë shpenzime mujore prej rreth 90,000 denarësh, dhe sipas LSDM-së opozitare, as tri paga minimale së bashku nuk arrijnë t’i mbulojnë këto kosto.
Sipas llogaritjeve të partisë, vetëm për ushqim dhe pije një familje shpenzon rreth 26,000 denarë në muaj, ndërsa rritjet e paralajmëruara të çmimeve të energjisë elektrike dhe ngrohjes që në fillim të vitit 2027 pritet të rëndojnë edhe më shumë buxhetet familjare.
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“Qytetarët po e kanë gjithnjë e më të vështirë të dalin në krye, sepse rrogat nuk po arrijnë të ndjekin hapin e çmimeve. Në vend që të merren masa konkrete për të ulur çmimet dhe për të mbështetur grupet e cenueshme, qeveria e Mickoskit po qëndron duarkryq. Popullsia po lihet e vetme përballë kostove në rritje dhe një jete çdo ditë e më të rëndë”, thuhet në deklaratën e LSDM-së.
Opozita gjithashtu ngre akuza se qeveria po refuzon ta çojë pagën minimale në 600 euro, me argumentin se nuk ka fonde të mjaftueshme për punonjësit, bujqit dhe rritjen e vakteve për studentët, ndërkohë që sipas tyre para ka për tendera.
“Qeveria e Mickoskit po i shtyn qytetarët drejt varfërisë, ndërsa njëkohësisht po grumbullon borxhe të reja në kurriz të brezave të ardhshëm. Katër miliardë euro për dy vjet dhe dy miliardë të tjera borxhe të reja për vitin 2027 që sapo janë njoftuar. Paratë po shkojnë vetëm për tendera kriminale, jo për njerëzit që kanë portofolat dhe frigoriferët bosh”, thekson LSDM.