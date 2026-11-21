Përmes një reagimi, në rrjete sociale, kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, ka zhvilluar një takim disaorësh me shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në Greqi.
Takimi u mbajt në Athinë, në kuadër të nismës “Prania Besnike”, ku në fokus kanë qenë shqetësimet dhe problematikat me të cilat përballen emigrantët shqiptarë në vendin fqinj.
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Balla është shprehur optimist se problematikat e ngritura nga bashkëkombësit do të marrin zgjidhje, duke shprehur besimin se shqetësimet e tyre do të adresohen.
Postimi:
“Për mbi tre orë dëgjim me vëmendje, një për një, sy më sy, të dhjetra bashkëatdhetarëve të Athinës, në ditën e parë të Pranisë Besnike në diasporë. Janë halle që kam besim që do të marrin zgjidhje, sepse deputeti këtë detyrë ka: të marrë ankesat e njerëzve dhe sipas ligjit tu kërkojë institucioneve përgjegjëse llogari pse nuk e zgjidhin hallin. Mos harroni brenda afatit 15 ditor”.