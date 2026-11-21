Ditën e sotme, në Akademinë e Arteve është thirrur mbledhja e Asamblesë së Partisë Socialiste të Tiranës nga kryeministri Edi Rama.
Në këtë takim, ka mbërritur edhe ish-zëvendëskryeministrja Belinda Balluku.
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Fokusi i mbledhjes është organizimi i strukturave të PS-së dhe përgatitja për zgjedhjet vendore të 9 majit 2027, teksa gara për Bashkinë e Tiranës pritet të jetë një nga çështjet kryesore.
Kjo mbledhje vjen shtatë ditë pas Asamblesë Kombëtare të thirrur nga Rama, e cila u shoqërua me debate dhe vendime që shkaktuan bujë.