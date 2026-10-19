Adnan Azizi pas votimit në Bërvenicë: Rezultati i dha VLEN-it një mësim, duhet të reflektojmë

Adnan Azizi pas votimit në Bërvenicë: Rezultati i dha VLEN-it një mësim, duhet të reflektojmë

Pas përfundimit të raundit të parë të zgjedhjeve të parakohshme lokale në Bërvenicë, deputeti i VLEN-it, Adnan Azizi, ka falënderuar të gjithë aktivistët dhe mbështetësit për angazhimin, besimin dhe përkrahjen gjatë fushatës.

Të lidhura

None found

Azizi ka vlerësuar gjithashtu fushatën e Jakup Huseinit, të cilën e cilësoi si dinjitoze dhe korrekte, duke theksuar se ai ka fituar shumë mbështetje, ndërsa VLEN-i ka marrë një mësim të rëndësishëm.

Ai i ka uruar kandidatit Arkin Jahiji rezultatin e arritur dhe i ka dëshiruar sukses në raundin e dytë, ndërsa ka bërë thirrje për reflektim.


Shtuar 19.10.2026 10:35

Tags: ,
Mickoski: Gjuha maqedonase mbetet zyrtare në sistemin gjyqësor

Mickoski: Gjuha maqedonase mbetet zyrtare në sistemin gjyqësor
BDI: Për ministrin Shasivari, vetëm maqedonishtja mbetet gjuhë juridike

BDI: Për ministrin Shasivari, vetëm maqedonishtja mbetet gjuhë juridike
Ministria në RMV nxjerr nga përdorimi 33 tekste fillore dhe hap garë për botime të reja nga viti 2027/28

Ministria në RMV nxjerr nga përdorimi 33 tekste fillore dhe hap garë për botime të reja nga viti 2027/28
Prokurorët në Maqedoni i kërkojnë Gjykatës Kushtetuese vendim të shpejtë për koeficientët e pagave

Prokurorët në Maqedoni i kërkojnë Gjykatës Kushtetuese vendim të shpejtë për koeficientët e pagave
Ariu vërehet në parkingun e shkollës “Faik Konica” në Debresh, bëhet thirrje për kujdes

Ariu vërehet në parkingun e shkollës “Faik Konica” në Debresh, bëhet thirrje për kujdes
Shasivari: Kuvendi t’i japë mundësi Ligjit për përfaqësim, zbatimin e marrim përsipër ne

Shasivari: Kuvendi t’i japë mundësi Ligjit për përfaqësim, zbatimin e marrim përsipër ne
Bytyqi paralajmëron: Deri në fund të vitit, borxhi publik do të kapërcejë 11 miliardë euro

Bytyqi paralajmëron: Deri në fund të vitit, borxhi publik do të kapërcejë 11 miliardë euro
Ziadin Sela sfidon Mickoskin: Le ta vërtetojë me dokument përkatësinë maqedonase

Ziadin Sela sfidon Mickoskin: Le ta vërtetojë me dokument përkatësinë maqedonase