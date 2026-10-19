Adnan Azizi pas votimit në Bërvenicë: Rezultati i dha VLEN-it një mësim, duhet të reflektojmë

Pas përfundimit të raundit të parë të zgjedhjeve të parakohshme lokale në Bërvenicë, deputeti i VLEN-it, Adnan Azizi, ka falënderuar të gjithë aktivistët dhe mbështetësit për angazhimin, besimin dhe përkrahjen gjatë fushatës.
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Azizi ka vlerësuar gjithashtu fushatën e Jakup Huseinit, të cilën e cilësoi si dinjitoze dhe korrekte, duke theksuar se ai ka fituar shumë mbështetje, ndërsa VLEN-i ka marrë një mësim të rëndësishëm.
Ai i ka uruar kandidatit Arkin Jahiji rezultatin e arritur dhe i ka dëshiruar sukses në raundin e dytë, ndërsa ka bërë thirrje për reflektim.