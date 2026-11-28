Blendi Hodai, nga Forumi për Ndryshime në Arsim, e cilësoi alarmante situatën në arsimin e lartë në Maqedoninë e Veriut. Sipas tij, dyshimet për marrjen në mënyrë të paligjshme të diplomave dhe titujve akademikë ngrenë pikëpyetje të mëdha për cilësinë e gjithë sistemit.
Gjatë emisionit „Studio e Natës“ në 4TV, Hodai u ndal te nepotizmi, avancimi i profesorëve dhe mungesa e kontrollit të duhur të cilësisë në institucionet e arsimit të lartë.
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„Situata në arsimin e lartë, nëpër universitete, është alarmante. Pra, gjendemi në një situatë ku vetëm po shtypim diploma pa kurrfarë dijeje, pa u paraqitur asnjë ditë të vetme në ndonjërin prej atyre fakulteteve“, deklaroi ai.
Në diskutim u përmend edhe një çështje gjyqësore, ku dyshohet se një person ka siguruar diplomë universitare kundrejt pagesës prej 9.000 eurosh, pa marrë pjesë në mësim.
Hodai nënvizoi se problematika nuk kufizohet vetëm te pajisja e studentëve me diploma, por shtrihet edhe te mënyra e përfitimit të thirrjeve akademike nga persona të caktuar.
„Këtë mund ta shohim edhe te mënyra se si janë avancuar profesorë të caktuar në thirrje akademike“, theksoi ai.
Ai paralajmëroi se pasojat e këtyre dobësive mund të shfaqen për një kohë të gjatë, pasi individët që marrin diploma ose tituj akademikë në rrethana të dyshimta mund të përfundojnë më vonë në poste me përgjegjësi në institucione të ndryshme.
Për këtë arsye, Hodai kërkoi më shumë përgjegjshmëri nga universitetet dhe organet kompetente, si dhe respektim të plotë të kritereve ligjore për përzgjedhjen dhe avancimin e stafit akademik.