Kuvendi nis shqyrtimin e propozimit për shfuqizimin e Bashkësisë që koordinon shërbimet e sigurisë

Propozim-ligji për shfuqizimin e Bashkësisë që koordinon shërbimet e sigurisë kaloi në trupin amë të Kuvendit dhe u procedua për lexim të parë. Gjatë shqyrtimit, shumica dhe opozita u përplasën për mënyrën se si e shohin këtë çështje.
Sipas shumicës parlamentare, ligji pengon funksionimin efikas të sigurisë shtetërore. Në arsyetimin që ministri i Brendshëm, Pançe Toshkovksi, i ka dërguar Kuvendit, përmendet edhe mungesa e besimit ndërmjet institucioneve. MPB-ja konstaton se zbatimi i ligjit në praktikë është i kufizuar për shkak të mosbesimit institucional, fushëveprimit tepër të ngushtë dhe mungesës së kapaciteteve operacionale.
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Opozita e cilëson skandaloz këtë konstatim. Sipas saj, nëse institucionet nuk kanë besim te njëra-tjetra dhe puna e tyre nuk jep rezultate, zgjidhja është dorëheqja, jo ndryshimi i ligjit.
Prej dy vjetësh diskutohet mënyra e bashkimit të shërbimeve të sigurisë në një organ të vetëm. Plani parasheh shkrirjen e Agjencisë së Sigurisë Kombëtare, Agjencisë së Zbulimit dhe Shërbimit Ushtarak për Siguri dhe Zbulim në një trup. Ende nuk është vendosur nëse në të do të përfshihet edhe Drejtoria për Informacione të Klasifikuara.
Kryeministri Hristijan Mickoski ka thënë disa herë se shërbimet duhet të bashkohen. Sipas tij, hartimi i konceptit do të zhvillohet larg vëmendjes së opinionit, ndërsa më pas do të organizohet debat publik me ekspertë të fushës. Në paraqitje publike, ekspertët kanë deklaruar se ideja për emërimin e drejtorit nga jashtë bie ndesh me standardet e BE-së dhe NATO-së; sipas tyre, pushteti përqendron fuqinë dhe krijon mundësi për keqpërdorime.
Jozyrtarisht, me ndryshimet e reja pritet që agjentëve operativë t’u rikthehen autorizimet policore, të cilat iu hoqën në vitin 2019, kur ish-DSK-ja u shndërrua në ASK. Pritet gjithashtu që kompetencat e përfaqësive diplomatike dhe të të dërguarve specialë në to për mbledhjen e informacioneve në kuadër të veprimtarisë diplomatike të përcaktohen, si dhe të krijohet një Qendër e re trajnimi për siguri.
Aktualisht, Agjencia për Siguri Kombëtare është në kompetencë të Qeverisë, Agjencia e Zbulimit në kompetencë të presidentes, ndërsa Shërbimi Ushtarak për Siguri dhe Zbulim në kompetencë të Shtabit të Përgjithshëm. Këtu përfshihet edhe sektori për operacione të NATO-s, që nga prilli i vitit 2020.