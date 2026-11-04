Janevska për hetimin në Universitetin “Goce Dellçev” në Shtip: Personi është identifikuar dhe do të përballet me pasojat

Një punonjës i Universitetit “Goce Dellçev” në Shtip është nën hetim policor, pasi dyshohet se ka ndryshuar pa autorizim notat dhe rezultatet e provimeve në sistemin kompjuterik të universitetit.
Ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska, tha se Ministria e Brendshme dhe organet e drejtësisë po veprojnë në bazë të raportimit për rastin. Ajo u bëri thirrje qytetarëve dhe studentëve të denoncojnë çdo veprimtari të paligjshme.
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Sipas Janevskës, individë që përpiqen të abuzojnë me sistemin do të ketë gjithmonë, ndaj rëndësi ka që policia dhe drejtësia të bëjnë punën e tyre. Ajo tha se personi është identifikuar, hetimi po vazhdon dhe ai do të përballet me të gjitha pasojat e veprimeve të paligjshme që ka kryer.
Ministrja theksoi se digjitalizimi nuk e përjashton mundësinë e abuzimit nga njerëzit. Për këtë arsye, sipas saj, veprimet e paligjshme duhet të zbulohen dhe të sanksionohen në kohë.
Janevska shpjegoi se, megjithëse fakultetet përdorin sisteme elektronike, pas tyre punojnë njerëz dhe shkeljet mbeten të mundshme. Ajo tha se zbulimi i këtij rasti ka rëndësi si për parandalimin e abuzimeve, ashtu edhe për t’u dhënë një mesazh atyre që mund të mendojnë të veprojnë njësoj. Ministrja shtoi se ka pasur edhe më parë raportime: në çdo rast të raportuar ka vepruar SPE (Inspektorati Shtetëror i Arsimit), ndërsa për disa raste po zhvillohen procedura gjyqësore, përfundimi i të cilave mbetet për t’u parë. Sipas saj, LSI nuk ka arsye të ndërhyjë në këtë rast, pasi po vepron policia.