LSDM-ja ka kërkuar interpelancë për guvernatorin e Bankës Popullore, Trajko Sllaveski, lidhur me rastin e Alta Bankës dhe përgjegjësinë e tij.
Kryetari i partisë, Venko Filipçe, deklaroi se gjatë seancës dëgjimore mbikëqyrëse guvernatori nuk dha përgjigje të qarta për mënyrën se si Alta Banka u fut në tregun financiar të vendit.
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Filipçe tha se, përveç hetimit të kallëzimeve penale të paraqitura, duhet të ketë edhe përgjegjësi politike.
“Përveç kallëzimeve penale që janë dorëzuar dhe për të cilat i bëj thirrje Prokurorisë të veprojë me seriozitet, vlerësojmë se duhet të mbahet përgjegjësi politike për veprimet e guvernatorit Trajko Sllaveski. Në seancën dëgjimore mbikëqyrëse nuk morëm asnjë përgjigje të përshtatshme apo logjike.
Madje, ai ende nuk u është përgjigjur pyetjeve që kemi ngritur publikisht: si e lejoi hyrjen e ‘Alta Bankës’ në tregun tonë financiar dhe si pranoi hyrjen e një banke për të cilën prej një viti kemi paralajmëruar se është institucion kriminal”, u shpreh Filipçe.